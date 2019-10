Kokenut bussikuski Reijo Honkoaho avautuu Jyväskylän pyöräilykulttuurista ja kertoo hurjista vaaratilanteista: "Poppivehkeet päässä ja ajatukset aivan muualla"

Lähes 20 vuotta Jyväskylässä paikallisliikenteen linja-autoa ajanut Reijo Honkoaho kirjoittaa Keskisuomalaisen mielipidesivulla (7.10.2019) kevyen liikenteen ongelmista, jotka ovat hänen mukaansa yksi yleisimmistä kuljettajien puheenaiheista.

– Jyväskylän tavoite on lisätä merkittävästi pyöräilyä. Se on ihana tavoite, mutta huoli on suuri. Näemme joka työvuorolla näitä koheltajia liikaa.Joskus voi kohdata vuoron aikana useamman läheltä piti -tilanteen. Vaarallisempia ovat pyöräilijät, jotka eivät todennäköisesti edes huomanneet itse käyneensä hyvin lähellä omia hautajaisiaan, Honkoaho kirjoittaa.

– Poppivehkeet päässä ja ajatukset aivan muualla kuin liikenteen seuraamisessa, hän havainnollistaa.

Honkoaho kertoo kokeneensa eräänä päivänä kaksi vaaratilannetta vartin välein.

– Pyöräilijä ajoi kovalla vauhdilla suojatien yli vasemmalta puolelta bussin keulaa hipoen. Olin aivan varma, että ajan päälle. Toisessa tapauksessa risteyksessä oli liikennevalot ja pyöräilijä ajoi päin vanhaa punaista.

Honkoaho esittää, että Jyväskylän aikuisillekin valittaisiin oma pyöräilypormestari samaan tapaan kuin lapsille.

