Suomen peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään keskiviikosta 18.3 alkaen.

Kuntien on kuitenkin yhä järjestettävä kouluilla esiopetusta sekä 1-3 luokkalaisten lähiopetusta niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimiva henkilöstö on nyt määritelty hallinnonaloittain. Kullakin alalla vain toiminnan kannalta välttämättömän henkilöstön lapsille tulisi varmistaa opetus. Suositus on siis myös kriittisten alojen osalta se, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen oleskelu kotona, menettelevät niin.

Verotus ja valtion rahoitus toimii jatkossakin

Kriittisiä aloja ovat hallituksen listauksen mukaan esimerkiksi pankkisektorin työt sekä työtehtävät, jotka liittyvät valtion maksuliikenteen, velkojen tai varojen hoitoon. Niin ikään kriittisiksi on listattu verohallinnon ja veronkannon tehtävät, tullin operatiivinen toiminta sekä valtion, kuntien ja kuntayhtymien elintärkeisiin toimintoihin liittyvät ICT-palvelut. Lisäksi kriittisiksi aloiksi on listattu julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät.

Poliisia ja palokuntaa tarvitaan

Kriittisiä aloja ovat myös vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitos, pelastustoimi, rajaturvallisuuteen tai meripelastukseen liittyvät työtehtävät, poliisitoimen tehtävät, hätäkeskukset, suojelupoliisi, vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt.

Kriittisiä töitä tekee puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta: valmius, alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen, virka-apu, perustaminen, koulutus sekä vartiointi- ja turvallisuustoiminta. Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa kaikilla toimialoilla.

Opettajien lapsille taataan lähiopetus

Lisäksi lähiopetukseen koulussa ovat oikeutettuja varhaiskasvatuksessa työskentelevien huoltajien lapset, opetushenkilöstöön kuuluvien lapset ja muun muassa henkiseen kriisinkestävyyteen liittyvien kirkon ja seurakunnan työntekijöiden lapset.

Niin ikään kriittisiksi aloiksi katsotaan alkutuotanto, elintarviketeollisuus sekä elintarvikkeiden jakelu. Myös kauppa, kauppaan liittyvät logistiikkakeskukset ja kuljetukset, tukkukauppa ja laitoskeittiöt katsotaan kriittisiksi aloiksi, joiden työntekijöillä on oikeus lasten lähiopetukseen myös koulujen sulkuaikana, jos lapsien ei ole mahdolista oleskella kotona.

Edelleen kriittisiksi aloiksi katsotaan vesihuoltoon liittyvät tehtävät sekä tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta.

Kuljetukset turvataan

Yleisradion ja kaupallisen päämedian (ei määritelty tarkemmin) toimittajien työtehtävät katsotaan kriittisiksi.

Samoin joukkoliikenteen kuljettajat sekä HSL:n liikenteenohjaus ovat kriittisiä työtehtäviä. Sama koskee myös vartijoita ja järjestyksenvalvojia.

Kriittisiksi aloiksi katsotaan myös elintarvike-, polttoaine -ja raaka-ainekuljetukset sekä kuorma-autokuljettajat ja kuljetusyritykset.

Kriittisiä aloja ovat lisäksi mm. postinjakelu, liikenteenohjaus, varustamat ja merenkulku.

Niin ikään kriittisiä työtehtäviä ovat lentoliikenteeseen liittyvät työtehtävät kuten lennonjohtajat, matkustamahenkilöstö lennoilla sekä ilmailutiedotuspalvelu kuten myös lentoasemien turvallisuus- ja kunnossapitohenkilöstö.

Näiden lisäksi kriittisiksi määritellään teleoperaattoreiden, internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietoturva-alan yritysten operatiivinen henkilökunta. Myös katsastusasemat katsotaan kriittiseksi alaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialalla kriittisiksi katsotaan työtehtävät, jotka liittyvät sähkö-, lämpö- tai polttoainehuoltoon, siirtoon tai jakeluun, ydin- ja säteilyturvallisuuteen, yritysrahoitukseen tai palkkahallintoon.

Edelleen kriittisiä ovat myös TE-toimistojen ja ELY-keskusten sekä KEHA-keskuksen tietyt tehtävät kuten myös TE-Asiakaspalvelukeskuksen tehtävät.

Lisäksi kriittisiksi katsotaan muun muassa huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot, esimerkiksi logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, sek metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus.

Edelleen kriittisiä tehtäviä ovat yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät. Myös maahanmuuttovirasto sekä kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta ovat kriittisiä toimialoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla kriittisiksi työtehtäviksi on listattu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon koko henkilöstö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät suurelta osin, turvakodit, vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat, ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, lääkehuollon tehtävät, Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat, siivous- ja puhdistuspalvelut sekä SPR:n veripalvelu ja logistiikka.

Jätehuolto ja vesihuolto turvataan

Ympäristöministeriön hallinnonalalla kriittisiksi katsotaan mm. jätehuolto, vesihuolto sekä Suomen ympäristökeskuksen osalta tietyt henkilöstöryhmät.

Ulkoministeriön hallinnonalalla kriittisiä ovat konsulipalvelut, ulkomaankaupan edellytysten turvaamiseen liittyvät työtehtävät, vientivalvontaan ja lupiin tai EU:n kauppapolitiikkaan tai turvallisuuspolitiikkaan liittyvät tehtävät.

Lisäksi kaikilla aloilla kriittisiä ovat tietohallinnon palvelut, jotka mahdollistavat kriittiset toiminnot ja etätyöt.

Myös hautaustoimen työt ovat kriittisiä työtehtäviä.

