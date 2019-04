Koko maakunta on nyt rutikuiva – leikkimökki paloi Kuhmoisissa, Pihtiputaalla tuli uhkasi vanhaa navettaa

Ruohikko on nyt kuivaa Keski-Suomessa, ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat useita ruohikkopaloja tiistaina.

– Juu, nyt ei avotulen teko ole mitenkään järkevää. Ruohikko on todella kuivaa, Kuhmoisista tavoitettu Jämsän päivystävä palomestari Eero Moilanen sanoi tiistaina iltapäivällä.

Kuhmoisissa, Harjutiellä paloi leikkimökki avotulesta lähteneessä ruohikkopalossa tiistaina vähän ennen kello kolmea. Tuli uhkasi myös vapaa-ajan asuntoa, mutta pahin palo saatiin rajattua niin, että leikkimökin lisäksi pihassa paloi muutama aari ruohikkoa.

Vaikka lähipäivinä on ollut lämmintä ja aurinko on kuivattanut maan pintakerrosta, Ilmatieteen laitos ei ole vielä asettanut ruohikkopalovaroitusta Keski-Suomeen. Palomestarit kehottavat kuitenkin harkitsemaan, kannattaako avotulta tehdä.

– Tilanteeseen kannattaa nyt melkeipä suhtautua niin kuin ruohikkopalovaroitus olisi voimassa. Avotulta kannattaa tehdä erittäin harkiten, muistutti Viitasaaren alueen päivystävä palomestari Anssi Partanen.

Pihtiputaalla, Kortteisen kylällä paloi tiistaina iltapäivällä vanhan maatilan pihapiirissä 30 metriä kertaa 30 metriä suuruinen alue. Avotulesta liikkeelle lähtenyt tuli uhkasi myös varastokäytössä ollutta vanhaa navettaa, mutta apuun rientänyt naapuri auttoi sen verran alkusammutuksessa, että suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

– Ripeät alkusammuttajat kantoivat vettä ja haravoivat ruohikkoa sen verran, että tuli ei ehtinyt levitä, Partanen kiitteli.

Myös Jyväskylän Korpilahdella paloi maastoa tiistaina iltapäivällä. Roskien poltosta karanneesta palossa kärähti 0,3 hehtaaria rutikuivaa ruohikkoa.

– Siinä oli hevostalli lähellä, mutta tuuli painoi onneksi tulen toiseen suuntaan. Maasto sinällään on kosteaa, tämäkin paloalue rajoittui lumeen, mutta niissä kohdissa, missä lumi on sulanut ja aurinko kuivattanut ruohikkoa, pintakerros on todella kuivaa, varoitteli Jyväskylän päivystävä palomestari Kalle Hakamäki.

Ruohikkopalovaroitus loppuviikolla?

Ruohikkopalovaroitus on voimassa Keski-Suomen lähimaakunnissa niin etelässä kuin lännessä. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan ruohikkopalovaroitus annettaneen Keski-Suomeen torstaina.

– Seuraamme maaston kuivumista tarkasti. Varoituksen antaminen riippuu siitä, miten pitkään maa on ollut lumeton ja kuinka paljon sataa. Näyttää vahvasti siltä, että maasto jatkaa kuivumistaan ja silloin ylivuotinen heinä muodostuu paloherkäksi, päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoi tiistai-iltana.

Ilmatieteen laitos suosittelee seuraamaan ruohikkopalovaroituksia Ilmatieteen laitoksen sivuilta sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen ohjeistusta.