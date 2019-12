Oppositio laittoi pääministeri Sanna Marinin (sd.) tuoreen hallituksen heti koville, kun kaikki oppositiopuolueet jättivät yhteisen välikysymyksen Syyrian al-Holin leiriläisistä. Vaikka asia kuuluu ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tontille, oppositio peräänkuulutti koko hallituksen vastuuta asiasta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi, että oppositiopuolueet ovat kaikki hyvin samoilla linjoilla. Tavion mukaan oppositio haluaa selvyyttä siihen, mitä hallitus on päättänyt, miten ministeriössä ja hallituksen sisällä on toimittu ja mitä "salailu pitää sisällään".

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että uuden hallituksen kärki antaa asiasta epäselviä ja vältteleviä vastauksia.

– Marin, tämä ei ole kysymys, joka on ainoastaan ulkoministerin käsissä. Te, pääministeri Marin, johdatte Suomen ulkopolitiikkaa hallituksen osalta ja teidän velvollisuutenne on varmistaa, että päätökset ovat hallituksen yhteisiä ja että niistä keskustellaan myös tasavallan presidentin kanssa asiallisella tavalla. Ette voi tässä asiassa väistää vastuuta, Mykkänen sanoi.

Mykkänen lisäksi kuvaili kysymystä al-Holin leiriläisistä traagiseksi ja monitahoiseksi kysymykseksi.

Ulkoministeri Haavisto pitää tänään kello 16 tiedotustilaisuuden al-Holin tilanteesta.

"Mikä on hallituksen Haavistolle antama mandaatti?"

Koko opposition muotoilemassa välikysymyksessä sanotaan, että kesäkuun lopulla hallitus linjasi pääministeri Antti Rinteen (sd.) johdolla, että hallitus ei hae al-Holin leirillä olevia Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia Suomeen eikä harkitse evakuointitoimenpiteitä, jotka perustuisivat konsulilainsäädäntöön.

– Myöhemmin lokakuussa myös ulkoministeri Haavisto vakuutti ulkoasiainvaliokunnalle, ettei ministeriö ole ryhtymässä mihinkään toimiin saattaakseen Isis-taistelijoiden perheitä Suomeen, välikysymyksessä sanotaan.

Oppositio haluaa välikysymyksessään vastauksia muun muassa siihen, onko Isis-taistelijoiden perheitä tulossa Suomeen ja milloin kotiuttamisen olisi tarkoitus tapahtua.

– Kauanko hallitus ja asianosaiset ministeriöt ovat tienneet kotiuttamissuunnitelmista? oppositio lisäksi kysyy.

Lisäksi oppositio haluaa kuulla, ovatko kaikki hallituspuolueet hyväksyneet tulkinnan, että oikeuskanslerin vastauksen nojalla ulkoministeriö voi toteuttaa lasten ja tarvittaessa aikuisten palaamiseen tähtäävän operaation ilman valtioneuvoston yleisistunnon nimenomaista päätöstä.

– Ketkä olivat paikalla hallituksen iltakoulussa ja mikä on hallituksen Haavistolle antama mandaatti toimia asiassa? oppositiopuolueet kysyvät.

"Marin ei ole kyennyt vastaamaan kysymyksiin ulkoministerin toiminnasta"

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen sanoi, että vaikka Marinin hallitus on vasta nimitetty, se kantaa kuitenkin poliittisen vastuun Rinteen hallituksen ja ulkoministerin päätöksenteosta.

– Korostan, että Sanna Marin ei ole kyennyt vastaamaan kysymyksiin ulkoministerin toiminnasta ja ristiriitaisista lausunnoista, Räsänen sanoi.

Räsäsen mukaan kysymys al-Holin leiriläisistä olisi pitänyt ottaa mukaan hallitusneuvotteluissa Marinin hallituksen aloittaessa työnsä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen, mutta nyt on ollut kyse siitä, pitäisikö Suomen viranomaisten aktiivisilla toimilla edistää paluuta.

– Rinteen ja sittemmin Marinin hallituksen ja erityisesti Haaviston toiminta Isis-perheiden tapauksessa on ollut epämääräistä ja salakähmäistä. Esitettyihin kysymyksiin on saatu vältteleviä, monitulkintaisia ja keskenään ristiriitaisia vastauksia, Halla-aho kritisoi.

Nyt-liikkeen kansanedustaja Harry Harkimo kritisoi oppositiopuolueiden tiedotustilaisuudessa, että Posti-sotkuun ei koskaan saatu vastauksia, sillä hallitus erosi ennen kuin välikysymystä asiasta käsiteltiin. Harkimon mukaan "Haavisto-sotkuun" oppositio haluaa oikeita vastauksia.

"Kokoomus tekee välikysymyksen sanan varsinaisessa merkityksessä"

Oppositiolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, vaatiiko oppositio ulkoministerin eroa.

– Jos on painostettu virkamiehiä ja johdettu pelolla, niin johtopäätös lienee aika selvä, Tavio vastasi.

–Jos on valehdellut, niin tietenkin pitää, Harkimo komppasi.

Mykkänen vaikutti sovinnollisemmalta. Hän korosti kokoomuksen osalta, että kokoomus tekee välikysymyksen välikysymys-sanan varsinaisessa merkityksessä.

– Eli me haluamme ministeri Haavistolta vastaukset näihin kysymyksiin. Me päätämme sitten seuraavat toimenpiteet sen perusteella, mitkä vastaukset saamme, Mykkänen sanoi.

Niinistö HS:lle: Poliittista päätöstä pohdittava

Presidentti Sauli Niinistön mielestä Suomen uuden hallituksen tulisi pohtia selkeän poliittisen päätöksen tekemistä Syyrian al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamisesta. Presidentti kommentoi asiaa Helsingin Sanomille kansliansa välityksellä.

Niinistö sanoi myös, että Marinin tuoreen hallituksen tulisi saada hetken työrauha, jotta se voisi pohtia mahdollista poliittista päätöstä.

Hallituspuolueet eivät ole aikaisemmin halunneet tehdä leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta poliittista päätöstä, lehti kirjoittaa.

Tiistaina uuden hallituksen tiedotustilaisuudessa Marinilta kysyttiin, aikooko hallitus tehdä poliittisen ratkaisun leirillä olevien siirrosta, ja valtiovarainministerin tehtäviin siirtyneeltä keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunilta kysyttiin keskustan linjaa leirillä olevien tuomisesta Suomeen. Kumpikaan ei vastannut kysymyksiin.

STT:n tietojen mukaan ulkoministeriö jatkaa selvityksiä kotiuttamisesta niiden suuntaviivojen mukaan, joita hallitus käsitteli iltakoulussaan lokakuun lopussa, eli ulkoministeri Haaviston nimittämän erityisedustajan virkavastuulla.

Kurdijohdolla on olemassa käytäntö kotiuttamiseen

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) yhtyi Twitterissä presidentti Niinistön kantaan suomalaisten kotiuttamisesta ja totesi, että Helsinki kantaa päävastuun käytännön toimista, jos kotiuttamisia toteutetaan.

Suomen viranomaisten kanssa mahdollisista suomalaisten kotiuttamisista neuvotellut PYD-puolueen kurdipoliitikko Salih Muslim kertoi Helsingin Sanomille, että ihmisten saamiseen pois leiriltä on olemassa selvä käytäntö. Al-Holin leiri sijaitsee Koillis-Syyriassa, joka on kurdijohtoista itsehallintoaluetta. Isis-vangeista vastaavan johtokomitean kanssa on mahdollista sopia kotiuttamisesta, kunhan suomalaisten henkilöllisyydet on varmistettu ja luovutuspaperit on allekirjoitettu, Muslim kertoo.

STT tavoitti Muslimin Qamishlin kaupungista Koillis-Syyriasta, mutta hän ei pystynyt kertomaan suomalaisten tilanteesta al-Holin leirillä.