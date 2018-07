Kokonainen ponttonilaituri hävisi rannasta Joensuussa – omistaja epäilee jonkun uittaneen sen pois

Joensuun Hammaslahdessa on hävinnyt rannasta ponttonilaituri, kertoo poliisi. Pyhäselän rannalla Nivan uimarannan vieressä maapaikallaan laituria pitänyt omistaja epäilee, että joku on uittanut laiturin pois paikalta. Rannassa ei ollut ajoneuvon tai perävaunun jälkiä.

Pyhäselkä on suuri järvi, ja sen pinta-ala on noin 360 neliökilometriä.

Painekyllästetystä puusta tehty laituri on neliön muotoinen. Siinä on kolme kappaletta noin kolmen metrin pituisia putkiponttoneita. Laituri on kadonnut viime perjantain ja tämän viikon tiistain välillä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot tekijöistä osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse arkipäivisin numeroon 0295 415 320.