Kokoomuksen Häkkänen: Soten rahoituksen ja valinnanvapauden malli säilymässä lähes suunniteltuna

Sote-uudistuksen keskeiset elementit ovat pysymässä lähes ennallaan hallituksen valmisteilla olevassa vastineessa, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Valtiovarainministeriön tiukka kontrolli maakuntien menokehyksestä on säilymässä ja valinnanvapauden toteutumisen malli pysyy lähes suunniteltuna, Häkkänen sanoi. "Iso kuva" pysyy ennallaan, Häkkänen korosti.

Yksityiskohdat selviävät reformiministeriryhmään kuuluvan Häkkäsen mukaan myöhemmin valmistumassa olevasta vastineesta, jota hallitus parhaillaan laatii vastauksena perustuslakivaliokunnan lausuntoon.

Häkkänen kommentoi sote-uudistuksen tilannetta kokoomuksen puoluekokouksessa Turussa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Orpo: uudistus on sekavassa vaiheessa

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo myöntää, että uudistuksen tilanne näyttäytyy sekavana.

– Se on sekavassa vaiheessa, sen kai voi tunnustaa, eikä se ole uutinen kenellekään, Orpo sanoi STT:lle.

Orpo saapui ennen puolta päivää Turkuun kokoomuksen puoluekokoukseen, jossa sote-aiheelle on varattuna oma keskustelutilaisuus. Alma Median tuoreen kyselyn mukaan vain vajaa kolmannes kokoomuksen kannattajista toivoo eduskunnan hyväksyvän sote-uudistuksen.

Orpon mukaan illan Sotettaako?-keskustelutilaisuus oli hänen toiveissaan.

– En halua, että syntyy sellaista käsitystä tai joku haluaa nähdä niin, ettei täällä saisi keskustella. Kokoomus on avoin puolue, jossa saa puhua ja olla eri mieltä.

Mahdollisista eriävistä sote-näkemyksistä huolimatta kokoomus on puolueena yhtenäinen, Orpo vakuutti ennen puoluekokouksen alkua.

Aikataulu, siinä ohessa sote-käsittelyn mahdollinen siirtyminen syksylle, varmentuu Orpon mukaan ensi viikolla.

– Tästä seuraa se, että on aivan ennenaikaista mietiskellä, koska vaaleja pidetään. Ensin tehdään lait valmiiksi, ja vaalit tulevat sitten sen perusteella aikanaan.

Sipilän mukaan uudistus viedään maaliin "bolshevistisella rauhallisuudella"

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan on tullut täysin selväksi, että sote-lakien eduskuntakäsittely kestää odotettua kauemmin. Sipilä kommentoi aihetta keskustan puoluekokouksen avajaisissa Sotkamossa.

Sipilän mukaan hallituksesta ja hallituspuolueista tämä ei kuitenkaan jää kiinni.

– Meillä on valmius antaa vastineemme valiokunnalle jo ensi viikolla. Hallitus on yhtenäinen, ja viemme tämän maaliin.

Sipilä valitteli puheessaan, ettei voi kertoa tänä viikonloppuna edes maakuntavaalien päivää. Hänen mukaansa vaalit pidetään noin puolen vuoden päässä siitä, kun eduskunta saa lait käsiteltyä.

– Kuten ennustin, vastustus on kova, ja näemme asiassa vielä monta näytelmää. Nyt on tärkeintä muistaa se, että Suomelle tärkeintä on uudistuksen aikaansaaminen, viedään tämä nyt vaan maaliin bolshevistisella rauhallisuudella.

Kyseinen sanavalinta herätti huomiota. Puheensa jälkeen Sipilä kertoi käyttäneensä termiä bolshevistinen rauhallisuus 30 vuotta.

– Se tarkoittaa äärimmäistä rauhallisuutta, hän tarkensi.