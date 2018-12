Kokoomuksen Jokinen arvioi: Haavisto nostaa vihreitä vielä lisää

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen pitää Ylen tuoreita galluplukuja, vihreiden nousua ja SDP:n laskua odotettuna.

– Ennakoin vihreiden nousua, koska aika monella on muistojälki presidenttiehdokas Pekka Haaviston (vihr.) äänestämisestä ja varsinkin demareilla, koska SDP:n presidenttiehdokkaiden kannatus jäi molemmissa vaaleissa vähäiseksi, Jokinen sanoo ja jatkaa.

– Kun on kerran jäänyt muistijälki ja on tehnyt valinnan Haaviston puolesta, se näkyy gallupeissa.

Jokinen arvioi, että sama trendi voimistuu, kun mennään vaaleja kohti, koska SDP:n ja vihreiden kannatuskäyrät ovat olleet toistensa peilikuvia.

– Haavisto ei ole ollut vaalipaneeleissa vielä parhaimmillaan. Kun hän saa normaalivaihteen päälle, voisi olettaa, että hän vetoaa vielä

paremmin ihmisiin.

Liike Nyt ei ole vielä uhka

Jokinen kertoo, ettei hän ainakaan vielä pidä kansanedustaja Hjallis Harkimon vetämää Liike Nyt -kansanliikettä uhkana kokoomukselle, vaikka siitä puhutaan paljon.

– Ei siitä vielä merkkejä näy, Jokinen sanoo.

Jokisen mukaan liikkeen menestys on pitkälti kiinni siitä, miten he onnistuvat ehdokashankinnassaan, kuinka uskottavia ehdokkaita liike saa.

– Liikkeellä ei ole selkeää poliittista ja linjaa tai poliittisia asioita, joten ihmiset eivät voi arvioida liikettä. Sitä arvioidaan enemmän henkilöiden kautta.

"Rinne haluaa Andersonin hallitukseen"

Jokisen mukaan jo pidemmän aikaa on näyttänyt siltä, että pääministerikamppailu käydään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen kesken.

– On vaikea nähdä, että tämä asetelma merkittävästi muuttuisi, päinvastoin.

Jokinen pitää asetelmaa hyvänä, koska kokoomus ja SDP tarjoavat selkeästi kaksi erilaista vaihtoehtoa äänestäjille. Esimerkkinä hän mainitsee normien purkamisen ja verotuksen.

– Kokoomus on ajanut sitä koko ajan, normien ja sääntelyn keventämistä ja sitä kautta mahdollisuuksien avaamista. SDP:n tavoitteena on koko ajan ollut se, että tuodaan lisää yhteiskunnan ohjausta. Kokoomus on keventämässä verotusta, SDP kiristämässä.

Jokinen arvioi, että keskusta tulee nostamaan kannatustaan, koska sillä on kokemusta vaaleissa ja puolueella on kannatusta koko Suomessa.

– Jos ihmiset haluavat porvarillisen hallituspohjan, silloin pitää valita Orpon johtama kokoomus. Jos halutaan vasemmistolainen hallituspohja, silloin valitaan Rinteen johtama SDP:n ja kaupan päälle tulee Li Anderssonin johtama vasemmistoliitto.

Jokinen perustelee näkemystään sillä, ettei SDP lähde hallitukseen ilman vasemmistoliittoa.

– Niin se oli viimeksikin.

Vihreiden kannatus on lähtenyt nousuun Ylen puoluekannatusmittauksen mukaan. Neljännellä sijalla olevan puolueen suosio on noussut 2,6 prosenttiyksikköä 13,9 prosenttiin.

SDP laski, vihreät nousivat

SDP:n kannatus on Ylen tuoreessa mittauksessa laskenut 1,2 prosenttiyksikön verran 21,5 prosenttiin. Puolue säilytti kuitenkin asemansa suosituimpana puolueena.

Toisena on kokoomus, jonka asema on heikennyt 1,1 prosenttiyksikköä 19,1 prosenttiin. Kolmantena olevaa pääministeripuolue keskustaa äänestäisi 17,0 prosenttia vastaajista.

Pitkään laskusuunnassa ollut vihreiden suosio on noussut 2,6 prosenttiyksikköä 13,9 prosenttiin. Pekka Haavisto valittiin vihreiden puheenjohtajaksi marraskuun alussa juuri ennen kyselyn toteuttamista.

Keskustaa äänestäisi 17 prosenttia kyselyn vastaajista eli puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä mittauksessa.