Kokoomuksen Mykkäsen autoveropuheet hämmentävät – keskusta kimpaantui

Kokoomuksessa ei niellä sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) näkemystä autoveron nostosta. Usea kansanedustaja sanoo, ettei se edusta kokoomuksen kantaa. Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra vakuuttaa, että kokoomus kannattaa autoveron laskemista ja ennen pitkää sen poistamista.

– Kokoomuksen kanta on se, että autoverosta pois järkevällä aikataululla. Piste, Kopra sanoo.

Kopran mukaan autoveron poistaminen on yksi asia, jota kokoomus tavoittelee kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa.

– Toivon, että saisimme tämän asian seuraaviin hallitusohjelmaneuvotteluihin.

"Se koskee autoveroa"

Mykkänen ja SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin vastasivat keskiviikkona A-studiossa nuorten ilmastokysymyksiin. Heiltä kysyttiin myös autoveron tulevaisuudesta. Miten sille käy, kun autot muuttuvat yhä vähäpäästöisemmiksi. Autovero perustuu ajoneuvon mitattuihin päästöihin, ja sitä painotettaneen jatkossa yhä enemmän korkeapäästöisiin autoihin.

– Siinä vaiheessa, kun verotuotot laskevat, täytyy muulla tavalla verottaa kuluttamista, Mykkänen totesi ja sanoi, että autokannan päästöjen vähentyminen on positiivinen haaste.

– Haittaveroihin lisää veroprosentteja – se koskee niin autoveroa kuin ajoneuvoveroa – mutta täytyy myös huolehtia siitä, että päästöttömät ratkaisut ovat riittävän edullisia, eli sinne tarvitaan myös subventioita, Mykkänen kertoi.

Onko kokoomuksen linja muuttunut?

Keskustan kansanedustajat ihmettelivät torstaina Mykkäsen linjausta samoin kuin puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen Twitterissä. Hän kysyi, eikö Mykkäsen linjaus ole ristiriidassa kokoomuksen aiemman tavoitteen kanssa. Kokoomus on linjannut, että se haluaisi poistaa autoveron kokonaan ja painottaa auton hankinnan sijaan päästöjen verotusta.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on linjannut, että autovero poistetaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen (kok.) on sanonut useaan otteeseen, ettei ihmisten henkilöautolla liikkumista ja töihin menemistä saa rasittaa nykyistä enempää.

Mykkänen vastasi keskustalaisten arvosteluun Twitterissä. Hänen mukaansa hallituskumppanin edustajat väärinymmärtävät hänen lausuntoaan.

– Nimenomaan viittaan, että liikenteen verotuoton on luonnollista laskea saasteiden vähetessä. Saastuttamisen vero-ohjaus vahvistuu etenemällä autoveron poistossa vähäpäästöiset edellä ja jyrkentämällä päästöportaita käytön veroissa, Mykkänen selitti lausuntoaan.

Kansanedustaja Lasse Hautalan (kesk.) mukaan keskusta kannattaa autoveron asteittaista alentamista.

– Kuluttajien ja autokauppiaiden kannalta ei ole järkevää lähteä nopeisiin liikkeisiin, Hautala sanoo ja jatkaa, että autoveron nostaminen lisäisi käytettyjen autojen tuontia.

Ei ristiriitaa

Kopra puolestaan sanoo, ettei autoveron lasku ole ristiriidassa ilmastotavoitteen kanssa, päinvastoin.

– Kun autot ovat uudempia ja modernimpia riippumatta voimanlähteestä, päästöt ovat paremmin hallinnassa.

Hän jatkaa, että sähköautot ovat kaikkein päästöttömimpiä, mutta se on käytännössä mahdotonta, että sähköautot tulisivat markkinoille siinä mittakaavassa, missä niitä tarvitaan.

– Se on tärkeää, että saadaan uusia ja moderneja polttomoottoriautoja ja biokaasuautoja liikenteeseen, koska niillä ajamien auttaa osaltaan ilmastotavoitteisiin pääsemistä, Kopra kertoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on sanonut, että autoveron poistoa on mietittävä tulevaisuudessa. Berner on huolissaan käytettynä maahan tuotavien autojen määrästä.