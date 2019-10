Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli Ylen Ykkösaamussa hallituksen suunnitelmaa hoitajamitoituksesta. Hänen mukaansa sen toteutus jää käytännössä seuraavan hallituksen hoidettavaksi.

– Hallitus ei ole varannut tähän rahaa, hoitajia ei ole. Meillä eläköityy 10 000 hoitajaa näiden neljän vuoden aikana. Tämä on tyhjä kirjaus. Minusta tämä on huijaamista. He ovat sanoneet, että hoitajamitoitus tulee, että se on muutaman tunnin homma. Nyt se kirjataan tulemaan voimaan kaksi viikkoa ennen seuraavia vaaleja, eli käytännössä seuraava hallitus joutuu tämän hoitamaan, sanoi Orpo.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmistelemassa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautisen hoivan sitova hoitajamitoitus tulisi voimaan elokuussa 2020, mutta kaavaillun 0,7:n mitoituksen voisi alittaa siirtymäaikana, joka kestäisi huhtikuuhun 2023. Siirtymäaikana mitoituksen pitäisi olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohden.

Orpon mielestä olisi pitänyt odottaa edellisen hallituksen asettaman asiantuntijaryhmän työn valmistumista.

– Jos tulee mitoitus pelkästään ympärivuorokautiseen laitoshoitoon, on erittäin suuri vaara, että hoitajat ovat pois kotipalvelusta tai vammaisten palvelusta. Siksi se kokonaisuus on niin tärkeä.

Ennen eduskuntavaaleja kokoomus ei puoltanut sitoutumista 0,7:n hoitajamitoitukseen.

SDP tulistui arvostelusta

Pääministeripuolue SDP:ssä Orpon kommentit saivat närkästyneen vastaanoton. Puolueen kansanedustajat Kristiina Salonen ja Kim Berg arvostelivat kokoomuksen omaa kantaa hoitajamitoitukseen.

– Vanhustenhoidon kriisi osoitti kaikille, että pelkkä suositus ei riitä, vaan mitoitus on kirjattava lakiin ja kaikkien on sitä noudatettava. Kokoomuksen ratkaisuehdotukset jäävät edelleen yhtä hämäräksi kuin keväälläkin, mutta selväksi tulee se, että mitoitusta he eivät halua millään nostaa, Salonen sanoi tiedotteessaan.

Hänen mielestään huijauksena voi pitää pikemminkin sitä, että ollaan huolissaan hoitajamäärästä.

Bergin mukaan Orpon kommentit arvostelevat myös hoitoalan ammattilaisia, jotka olivat mukana tekemässä esitystä hoitajamitoituksesta.

– Hallitus on vihdoin laittamassa asioita kuntoon ja silti Orpon ontto kritiikki jatkuu. Kokoomuksen ja Orpon pitäisi esitellä oma ratkaisuehdotuksensa, jos hoitajien määrän lisääminen ei heille käy, Berg vaati tiedotteessa.