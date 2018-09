Kokoomuksen nokkamiehiä eroaa Helsingin Suomalaisesta Klubista, jos jäsenyys ei avaudu naisille – "Kuuntelen lähinnä oman vaimon mielipidettä", sanoo klubin puheenjohtaja

Sekä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo että puoluesihteeri Janne Pesonen aikovat erota Helsingin Suomalaisen Klubin jäsenyydestä, jos yhdistys ei hyväksy jäsenikseen naisia.

Orpo ja Pesonen kertovat STT:lle, että yhdistyksen tulee hyväksyä marraskuussa jäsenikseen naiset, jotta he voisivat jatkaa omaa jäsenyyttään. Orpo toteaa, että vain miehet hyväksyvä klubitoiminta on aikansa elänyttä. Pesonen huomauttaa, että vain miehille suunnatut "kerhot" eivät ole enää tätä päivää.

Suomalainen Klubi toimii samassa kiinteistössä kokoomuksen puoluetoimiston kanssa, ja yhdistykseen kuuluu muun muassa kokoomuksen johtomiehiä.

Ei suunnitelmia muutokselle

Helsingin Suomalaisella Klubilla ei näillä näkymin ole suunnitteilla jäsenyysehtojen muutosta. Puheenjohtaja Matti Viljanen sanoo, että naisten jäsenyyden suhteen tuskin tapahtuu mitään, sillä jäsenyyden sallimiseksi ei ole toistaiseksi suunnitelmia.

– Tämä on sen luokan kulttuurimuutoksen kysymys, että pitää hiljaa ja rauhassa kuulostella, mitä jäsenkunta miettii. Ei voi tehdä toimia, joilla aiheutetaan riitaa jäsenkunnan välille; sopua pitää rakentaa. Koska on yli 140 vuotta eletty, ei kai tämä asia yhteen hetkeen kaadu. Ollaan rauhallisia ja eletään niin kuin järjestömme on elänyt tähänkin asti.

Viljanen huomauttaa, että Suomi on vapaa maa, mihin voi perustaa monenlaisia yhdistyksiä.

– Voi rakentaa sellaiset olosuhteet, joissa kukin jaksaa olla ja viihtyä, jos ei meillä viihdy. En näe, että meillä olisi jokin paniikki.

Puheenjohtaja Viljanen ei kerro suoraan omaa kantaansa kysymykseen.

– Kuuntelen lähinnä oman vaimon mielipidettä, ja hän ei ole toistaiseksi ilmaissut haluaan. Ei ole ainakaan kotona minkäänlaista painostusta ollut asian suhteen, Viljanen nauraa.

Helsingin Suomalainen Klubi perustettiin vuonna 1876.

Pörssiklubi äänestää myöhemmin viikolla

Helsingin Pörssiklubi äänestää naisten mahdollisesta jäsenyydestä keskiviikkona.

Klubilta ei haluta ennakoida, miten äänestyksessä käy. Näin ollen Klubi ei myöskään kommentoi, millaista keskustelua naiskysymys on aiheuttanut tai onko asia mahdollisesti herättänyt jäsenissä ristiriitoja.

Äänestyksessä vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö naisjäsenten puolesta. Lisäksi tällainen tulos vaaditaan kahdessa perättäisessä kokouksessa. Jos tämänviikkoinen kokous hyväksyy naiset, olisi ratkaiseva toinen kokous marraskuun alkupuolella.

Yhdistys on teettänyt jäsenkyselyn, jonka tuloksista kerrottiin maaliskuussa. Niiden mukaan naisten jäsenyyden kannalla oli yli puolet vastaajista, mutta vastustajia oli heitäkin yli 46 prosenttia.

Pörssiklubi toimii Pörssisäätiön omistamissa tiloissa Helsingin ydinkeskustassa. STT:n tavoittama säätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ei halua äänestyksen alla kommentoida tilannetta tai ottaa Klubin sisäisiin asioihin kantaa. Aiemmin Lounasmeri on muun muassa Twitterissä kertonut, että Pörssisäätiö aikoo irtisanoa Klubin vuokrasopimuksen ja neuvotella uudelleen ehdoista.

Helsingin Pörssiklubi perustettiin keväällä 1910.