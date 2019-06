Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen jättää tehtävänsä, myös eduskuntaryhmän johtaja vaihtuu

Kokoomus valitsee uuden puoluesihteerin elokuussa, kun nykyinen puoluesihteeri Janne Pesonen jättää tehtävänsä, puolue kertoo. Pesonen on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2016.

– On ollut hienoja vuosia ja tulostakin on saatu tehtyä. Pian alkava oppositioaika vaatii hieman toisentyyppistä puoluesihteeriä, ja kun seuraaviin vaaleihin on reilusti aikaa, on ajankohta vaihdokselle nyt paras mahdollinen, Pesonen sanoo tiedotteessa.

Vaikka puoluesihteerit ovat suurelle yleisölle usein tuntemattomia, heillä on paljon vastuuta. He johtavat puoluetoimistoja.

Pesonen aloittaa kokoomuksen Uudenmaan piirin toiminnanjohtajana syksyllä. Nykyinen toiminnanjohtaja Jenny Nyman puolestaan siirtyy Helsingin piirin toiminnanjohtajaksi.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että oppositioasema edellyttää kokoomukselta uudenlaista asennoitumista, jonka myötä myös puoluesihteerin roolia uudistetaan.

– Janne Pesonen on tehnyt erinomaista työtä kokoomuksen järjestöjohdossa. Hän on ollut kentällä vahvasti läsnä ja vetänyt kolme kovaa vaalikampanjaa. Kiitämme Jannea lämpimästi, Orpo sanoo tiedotteessa.

Kokoomus on ollut hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2007, mutta tänä keväänä puolue jäi hallitusneuvottelujen ulkopuolelle.

Eduskuntaryhmän uusi johto valitaan ensi viikolla

Kokoomuksen johtopaikoille tulee toinenkin merkittävä muutos, sillä Kalle Jokinen ei hae jatkoa eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

– En ole nyt käytettävissä enää ryhmän johtoon, Jokinen kertoo Verkkouutisille.

Jokinen on toiminut kokoomuksen ryhmänjohtajana kolmen vuoden ajan. Hän aloitti ryhmyrinä pian sen jälkeen, kun Orpo oli valittu puheenjohtajaksi kesäkuussa 2016.

– Kyllähän oppositiopolitiikka vaatii myös sen, että laitetaan pelikirjaa uusiksi ja katsotaan toimijoita eri paikoille, Jokinen sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän uusi johto valitaan ensi viikolla.