Kokoomus, KD ja Liike Nyt tekevät Posti-sotkusta välikysymyksen – "On oikeus tietää, onko eduskunnalle annettu oikeaa tietoa"

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen Posti -sotkusta. Puolueet haluavat selonteon omistajaohjauksen tilasta, ministerien toiminnasta sekä hallituksen sekaantumisesta työmarkkinaneuvotteluihin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi eduskunnan tiedotustilaisuudessa.

Selonteolla ministerien toiminnasta halutaan puolueiden mukaan selvyyttä siihen, antoivatko pääministeri Antti Rinne (sd.) ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) oikeaa tietoa eduskunnalle Postin työriidassa esillä olleiden pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen siirrosta.

– Mielestämme eduskunnalla ja oppositiolla on oikeus tietää, miten asiat ovat menneet ja onko eduskunnalle annettu oikeaa tietoa, Orpo sanoi.

Orpo: Hajanaiset haastattelutiedot eivät riitä

Viime päivien ja viikkojen sotkut Postin, työmarkkinoiden ja omistajapolitiikan ympärillä antavat kolmen puolueen mielestä selkeän aiheen sille, että pääministeri, omistajaohjausministeri ja koko hallitus antavat selonteon siitä, mitä on todellisuudessa tapahtunut, Orpo sanoi.

– Meille ei riitä, että saamme hajanaisten haastatteluiden kautta tietoa, vaan mielestämme eduskunnalle on oikeus tietää, miten asiat ovat menneet.

Orpon mukaan Postin ympärillä käyty keskustelu antaa erittäin sekavan kuvan omistajaohjauksesta, omistajaohjausyksikön toiminnasta ja yhteistyöstä ministerin, tämän esikunnan ja hallituksen kanssa.

– Omistajaohjauksen uskottavalla toiminnalla on tärkeä intressi suomalaisille, koska omistajaohjaus on kuitenkin vastuussa siitä, että Suomessa tehdään kestävää, uskottavaa ja luotettavaa omistajapolitiikkaa.

Liike Nytin Harry Harkimo puolestaan sanoi tiedotustilaisuudessa, että nyt pitäisi saada tietää, mikä on ollut virkamiesten rooli ja miten pääministeriä ja omistajaohjausministeriä on informoitu. Harkimo kritisoi, että valtion omistajaohjausta hoidetaan aina vasemmalla kädellä. Harkimo kysyi, vaatisiko omistajaohjaus oman ministeriönsä tai ministerin.

Halla-aho: Saamme näkökulmiamme paremmin esiin itsenäisesti

Oppositiopuolueista välikysymyksen ulkopuolelle jättäytyi perussuomalaiset. Puolueen eduskuntaryhmä vaati aiemmin tänään pääministerin ilmoitusta Postin tilanteen kriisiytymisen taustoista.

Pääministeri Rinne kuitenkin sanoi, ettei näe pääministerin ilmoitusta postikiistasta tarpeellisena, sillä hänellä ei ole mitään ilmoitettavaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho valaisi STT:lle sitä, miksi puolue jättäytyi pois muiden oppositiopuolueiden välikysymyksestä. Halla-ahon mukaan kokoomuksen ryhmän johdon kanssa käytiin hyvähenkinen keskustelu.

– Totesimme, että olemme monissa asioissa samaa mieltä, varsinkin mitä tulee hallituksen viestintään ja rehellisyyteen Postin työehtosopimuskiistaa koskevassa prosessissa, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan heillä oli kuitenkin jyrkkiä erimielisyyksiä työehtosopimusjärjestelmästä. Hän sanoo, että ennen kaikkea erimielisyyttä oli halpatyövoiman käytöstä, joka on Postissa "laajamittaista ja painaa palkkoja alaspäin".

– Arviomme oli, että pystymme paremmin tuomaan omia lähestymiskulmiamme esiin, kun toimimme itsenäisesti. Meillä ei suurimpana oppositiopuolueena ole tietenkään mitään varsinaista tarvetta lähteä kokoomuksen apupuolueeksi heidän välikysymyksessään.

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset tarjosi Rinteelle rakentavan mahdollisuuden lähestyä asiaa.

– Vaadimme jo pääministerin ilmoitusta ja pääministeri vastasi varsin röyhkeästi, ettei hän mitään ilmoituksia aio tehdä.

– En tiedä, oliko kyseessä tällainen pääministeri Rinteelle tyypillinen huonosti harkittu sammakko vai ihan avustajakunnan miettimä reaktio, mutta kyllä me jatkamme aiheesta keskustelua.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä päättää viimeistään torstaina ryhmäkokouksessaan, miten aikoo toimia.

Paatero ei ota kantaa siihen, horjuuko hänen asemansa

Ministeri Paatero ei ota suoraa kantaa siihen, horjuuko hänen asemansa postikiistan vuoksi. Hänen mukaansa jää nähtäväksi, mikä oppositiopuolueiden tahtotila on.

Paatero kertoo, että Postin kanssa aiotaan käydä heidän keskinäinen viestinvaihtonsa läpi.

– Tässä on ollut erilaisia viestintäkatkoksia tai epäselviä tekstejä tai väärinymmärrystä tai jotakin muuta. Käymme sen Postin kanssa yhdessä lävitse, Paatero sanoo.

Hän ei kuitenkaan avannut aikataulua tarkemmin.

Paatero sanoi ajatelleensa, että liikkeenluovutus on marraskuussa

Epäselvyyttä on ollut muun muassa siitä, mitä Paatero tiesi Postin suunnitelmista siirtää 700 pakettilajittelijaa toiseen työehtosopimukseen.

Paatero sanoo tienneensä jo kesällä Postin suunnitelmista siirtää 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen alle. Hän kertoo olleensa koko ajan kuitenkin siinä uskossa, että sekä Postin konsernin sisäinen liikkeenluovutus että työntekijöiden siirtäminen toisen työehtosopimuksen alle tapahtuvat vasta 1. marraskuuta, ja näin ollen omistajalla olisi ollut kaksi kuukautta aikaa puuttua peliin.

Posti siirsi pakettilajittelijat Posti Palvelut Oy:hyn jo syyskuun alussa. Paateron ja SDP:n muistion mukaan Posti on sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässään korostanut tes-siirron päivämäärää, joka on 1. marraskuuta.

Muistion mukaan jälkikäteen on varmistunut, että työehtosopimuksen vaihtumiseen johtava konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä Paateron ja Postin tapaamisessa jo 21. elokuuta. Paatero ei omien sanojensa mukaan ole kiinnittänyt tähän huomiota, koska on koko ajan ollut siinä ymmärryksessä, että keskeisin päivämäärä on 1. marraskuuta.