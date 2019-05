Kokoomus ja SDP:n etsivät yhteistä talouslinjaa maanantaina – keskusta on huomannut, että moni havittelee sitä hallitukseen

SDP:n kanssa yhteinen linja talous- ja veropolitiikasta voi mahdollisesti löytyä, mutta vasemmistoliiton kanssa tuskin. Näin arvioivat kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtaja Antti Häkkänen hallituksen mahdollista tulevaa kokoonpanoa.

– Hallitustunnustelijan on erittäin vaikeaa löytää hallitusohjelmaa, jossa me molemmat voisimme olla mukana. Meillä on iso ero SDP:nkin kanssa, mutta vasemmistoliiton kanssa se on vielä suurempi, sanoo Orpo.

Kokoomuksen johto istuutuu SDP:n hallitustunnustelijoiden kanssa samaan kahdenkeskiseen neuvottelupöytään maanantaina illansuussa.

– Silloin olemme paljon viisaampia, miltä tilanne näyttää. Haluamme tietää SDP:n tarkemmat talous-, työllisyys- ja veropolitiikan linjaukset, jotta voimme arvioida, kuinka kaukana olemme toisistamme.

Orpo painottaa, ettei kokoomukselle ole itsetarkoitus päästä hallitukseen.

– Jos ohjelma ei miellytä, voimme suunnata matkamme oppositioon.

Punavihreällä talouspolitiikalla vähemmistö

Häkkänen ennakoi SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen tehtävästä vaikeaa. Hän aprikoi, kuinka hallitustunnustelija voi saada enemmistöhallituksen kasaan tilanteessa, jossa enemmistö eduskunnasta ei edusta punavihreää talouspolitiikkaa.

– Tässä talossa selvä enemmistö eli 124 kansanedustajaa edustaa kokoomuksen kanssa samankaltaista talous-, työllisyys- ja veropolitiikkaa. RKP:n, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja keskustan talouslinjasta on löydettävissä hyvin paljon yhteistä kokoomuksen kanssa.

SDP:llä, vihreillä ja vasemmistoliitolla on yhteensä 76 kansanedustajaa.

Häkkäsen mielestä huonoa hallitusohjelmaa ei kannata pelkästään EU:n puheenjohtajakauden takia kuitata.

– EU-puheenjohtajuutta voi hoitaa myös toimitusministeristö.

Yhtäläisyyksiäkin paljon

Orpo löytää myös paljon yhdistäviä tekijöitä SDP:n kanssa, kuten koulutukseen panostaminen, perhepolitiikka, perhevapaauudistus, varhaiskasvatus ja halu panostaa infraan.

– Nopeat junayhteydet ovat sekä SDP:n että kokoomuksen linjoissa. Sitten on perinteiset isot alueet, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Eurooppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen vastainen työ.

– Ainakin otsikko- ja tahtotasolla yhteistä löytyy paljonkin. Sitten, kun mennään niihin kuuluisiin yksityiskohtiin, niissä voi olla koviakin erimielisyyksiä, mutta se on normaalia.

Keskusta neuvottelee sunnuntaina

Keskusta neuvottelee SDP:n kanssa hallituskysymyksistä sunnuntaina iltapäivällä. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo huomanneensa, että muut havittelevat keskustaa hallitukseen.

– Vaikka vaalit meni huonosti, niin sellainen tuntu tässä on tullut, että keskusta on vähän siellä sun täällä haluttu hallituskumppani. Nyt täytyy sanoa, että emme ole ryntäilemässä emmekä intoilemassa hallitukseen.