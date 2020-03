Kokoomus ja kristillisdemokraatit eivät lähde perussuomalaisten välikysymykseen siirtolaiskriisistä – laativat omat epäluottamuslauseensa

Kokoomus ja kristillisdemokraatit eivät aio yhtyä perussuomalaisten välikysymykseen. Perussuomalaiset aikoo jättää keskiviikkona välikysymyksen Suomen linjasta siirtolaiskriisin ehkäisemiseksi. Perussuomalaiset katsoo, että hallituksen linja on ollut ristiriitainen, ja se haluaa tarkennusta muun muassa siihen, miten Suomi tukee Kreikkaa.

Myös sekä kokoomuksessa että kristillisdemokraateissa hallituksen linjauksia Kreikan tilanteesta pidetään epäselvinä ja ministereiden kommentteja keskenään ristiriitaisina. Välikysymykseen yhtymisen sijaan kokoomus ja KD aikovat kuitenkin laatia omat epäluottamuslauseet tulevassa välikysymyskeskustelussa.

– Kävimme huolellisesti läpi tekstin, ja se pitää sisällään linjauksia, joita emme pysty allekirjoittamaan. Oman epäluottamuslauseen kautta kokoomus käy oman taistelunsa omista lähtökohdistaan, kertoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tiistaina eduskunnassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi, että perussuomalaisten linjauksissa esimerkiksi sisärajatarkastusten palauttamiskysymykset ovat ongelmallisia.

– Ne ovat suoraan työttömyyttä Suomessa lisääviä.

"Turkin vaikuttamisyritys on erittäin vakava asia"

Tilanne Turkin ja Kreikan välisellä rajalla on poikkeuksellinen, koska Turkki näyttää kiristävän turvapaikanhakijoilla Euroopan unionia. Kreikka on päättänyt keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottamisen kuukaudeksi laittomasti rajan ylittäneiltä.

Kokoomuksen mielestä Turkin vaikuttamisyritys Euroopan unioniin on erittäin vakava asia.

– Me haluamme, että Suomessa on kansallisesti varauduttu samanlaisiin tilanteisiin ja otetaan selkeät voimakkaat kannat myös EU:ssa, joka on se taso, missä näitä asioita hoidetaan, Orpo sanoi.

Kokoomus julkisti perjantaina turvapaikkapoliittisen linjauksensa, jonka mukaan Suomen lainsäädännön pitäisi tehdä mahdolliseksi rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti turvallisuuden vaarantumisen perusteella.