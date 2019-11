Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt tekevät Posti-sotkusta välikysymyksen

Oppositiopuolueet kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen Posti-kriisistä. Puolueet haluavat selonteon omistajaohjauksen tilasta, ministerien toiminnasta sekä hallituksen sekaantumisesta työmarkkinaneuvotteluihin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi eduskunnan tiedotustilaisuudessa.

Selonteolla ministerien toiminnasta halutaan puolueiden mukaan selvyyttä siihen, antoivatko pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Sirpa Paateron (sd.) oikeaa tietoa eduskunnalle Postin työriidassa esillä olleiden pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen siirrosta.

– Mielestämme eduskunnalla ja oppositiolla on oikeus tietää, miten asiat ovat menneet ja onko eduskunnalle annettu oikeaa tietoa, Orpo sanoi.

Oppositiopuolueista välikysymyksen ulkopuolelle jättäytyi perussuomalaiset. Puolueen eduskuntaryhmä vaati aiemmin tänään pääministerin ilmoitusta Postin tilanteen kriisiytymisen taustoista.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että parin viime kuukauden aikana tarinat ovat muuttuneet pahimmillaan muutaman tunnin välein. Pääministeri Rinne kuitenkin sanoi, ettei näe pääministerin ilmoitusta postikiistasta tarpeellisena, sillä hänellä ei ole mitään ilmoitettavaa.

Paatero ei ota kantaa siihen, horjuuko hänen asemansa

Ministeri Paatero ei ota suoraa kantaa siihen, horjuuko hänen asemansa postikiistan vuoksi. Hänen mukaansa jää nähtäväksi, mikä oppositiopuolueiden tahtotila on.

Paatero kertoo, että Postin kanssa aiotaan käydä heidän keskinäinen viestinvaihtonsa läpi.

– Tässä on ollut erilaisia viestintäkatkoksia tai epäselviä tekstejä tai väärinymmärrystä tai jotakin muuta. Käymme sen Postin kanssa yhdessä lävitse, Paatero sanoo.

Hän ei kuitenkaan avannut aikataulua tarkemmin.

Paatero sanoi ajatelleensa, että liikkeenluovutus on marraskuussa

Epäselvyyttä on ollut muun muassa siitä, mitä Paatero tiesi Postin suunnitelmista siirtää 700 pakettilajittelijaa toiseen työehtosopimukseen.

Paatero sanoo tienneensä jo kesällä Postin suunnitelmista siirtää 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen alle. Hän kertoo olleensa koko ajan kuitenkin siinä uskossa, että sekä Postin konsernin sisäinen liikkeenluovutus että työntekijöiden siirtäminen toisen työehtosopimuksen alle tapahtuvat vasta 1. marraskuuta, ja näin ollen omistajalla olisi ollut kaksi kuukautta aikaa puuttua peliin.

Posti siirsi pakettilajittelijat Posti Palvelut Oy:hyn jo syyskuun alussa. Paateron ja SDP:n muistion mukaan Posti on sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässään korostanut tes-siirron päivämäärää, joka on 1. marraskuuta.

Muistion mukaan jälkikäteen on varmistunut, että työehtosopimuksen vaihtumiseen johtava konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä Paateron ja Postin tapaamisessa jo 21. elokuuta. Paatero ei omien sanojensa mukaan ole kiinnittänyt tähän huomiota, koska on koko ajan ollut siinä ymmärryksessä, että keskeisin päivämäärä on 1. marraskuuta.