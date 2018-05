Kokoomus luottaa yhä, että sote-aikataulu ei petä – kuohunta puolueen ympärillä on ajanut Orpon puolustusasemiin

Kokoomus pitää yhä kiinni siitä, että sote-lait on vietävä eduskunnassa läpi ennen kesätaukoa. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) kuitenkin myöntää, että aikataulu on maakuntavaalien näkökulmasta haastava.

Oppositiosta on vaadittu vaalien siirtämistä aikataulupaineiden takia. Orpo luottaa siihen, että lokakuulle aiotut vaalit voidaan järjestää suunnitellusti. Kyselyjen mukaan äänestäjien kiinnostus maakuntavaaleja kohtaan on hyvin laimeaa. Orpo uskoo, että mielenkiinto viriää kunhan sote-lait saadaan pakettiin.

Kokoomusjohto kokoontui lauantaina Seinäjoelle, jossa Orpo puhui yleisölle puolueensa tilasta. Viime viikkojen kuohunta sai Orpon selvästi puolustusasemiin.

– Ei meillä ole mitään kriisiä, hän vakuutti STT:lle puheen jälkeen.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) sekä kokoomuksen jättänyt Hjallis Harkimo ovat arvostelleet viime aikoina äänekkäästi kokoomuksen toimintatapoja. Harkimo on kritisoinut kokoomusta ja ylipäätään puolueita ajastaan jälkeenjääneiksi.

Orpo puolusti puheessaan perinteistä puoluejärjestelmään nojaavaa demokratiaa.

– Ei tätä politiikkaa ja Suomen rakentamista voi tehdä sillä tavalla, että se ratkaisee, kuka huutaa eniten ja mikä saa eniten peukutuksia, hän sanoi viitaten selvästi Harkimon perustamaan kansanliikkeeseen, joka lupaa osallistaa ihmisiä päätöksentekoon verkkokeskustelujen avulla.

Orpo korosti, että myös kokoomuksen on uudistuttava ja tutkailtava itseään kritiikin pohjalta. Hänen mukaansa irtiotot ovat kuitenkin jääneet yksittäistapauksiksi, jotka eivät horjuta puolueen rivejä.

"En luota valinnanvapauteen, en ymmärrä sitä"

Piikkinä kokoomuksen lihassa on myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.), joka on ennakoinut, että koko sote- ja maakuntauudistus kaatuu kevään aikana omaan mahdottomuuteensa.

Seinäjoella moni tuli kuulemaan Orpoa juuri soteen liittyvien huolien takia.

– Sotea kyttäilen. En vain luota siihen valinnanvapauteen. En ymmärrä sitä, sanoi kokoomuksen kannattajaksi esittäytyvä Leena Toivola.

Maakuntien suurimpia sote-huolia on pelko palvelujen keskittymisestä ja saatavuuden heikkenemisestä. Toivolan ja hänen seuralaistensa mielestä nykyiset terveyspalvelut ovat toimineet paikkakunnalla oikein hyvin.

Isoissa kaupungeissa taas koetaan, että sote-uudistus kasvattaa niiden kuluja suhteettomasti. Orpon mielestä kritiikki on perusteetonta.

– Isojen kaupunkien etu on, että muualla Suomessa palvelut pelaavat. Jos ne eivät pelaa muualla, se on kaikki pois isoimmilta kaupungeilta.

Ylen tällä viikolla julkistamassa gallupissa kokoomuksen kannatus laski huhtikuussa hieman, ja notkahdus näkyi etenkin suurissa kaupungeissa. Puolue oli 20 prosentin tuntumassa rinta rinnan SDP:n kanssa.

Orpo uskoo, että sote-huolet hälvenevät, kun uudistuksessa päästään viimein toimeenpanovaiheeseen.

Myös muu kokoomusjohto vakuutti, että viime viikkojen kuohunta ei horjuta puolueen rivejä.

– Kyllä kokoomukseen puhetta mahtuu. Ei me nyt olla moksiskaan. Kokoomus on yleensä parhaimmillaan, kun sillä on vähän haastetta, sanoi eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.).