Kokoomus nostaisi työllisyyttä leikkaamalla työttömien eduista – eläkeläisille luvataan lisää oppositiopuolueen vaihtoehtobudjetissa

Oppositiopuolue kokoomus on julkaissut vaihtoehtobudjettinsa. Sen keskeinen tavoite on nostaa työllisyyttä ainakin 60 000 uuden työpaikan verran vuoteen 2023 mennessä. Tavoite on sama kuin pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksella. Kokoomuksen mukaan sillä on myös tarvittavat keinot tavoitteen saavuttamiseksi.

Kokoomus on teettänyt eduskunnan riippumattomalla tietopalvelulla arvion toimenpiteidensä työllisyysvaikutuksista. Ne lisäisivät ensi vuonna 26 000 työllistä enemmän kuin hallituksen suunnitelmat. Tämän lisäksi ministeriöiden tai muiden asiantuntijoiden arvioimia toimia olisi noin 35 000 työllisen verran, mutta niistä ei ole eduskunnan tietopalvelun laskelmaa.

Puolue väittää, että tietopalvelulla teetettyjen laskelmien mukaan hallituksen ensi vuoden budjetti itse asiassa laskee työllisyyttä 5 000 hengellä.

– Työllisyys olisi siis ensi vuonna parempi, jos hallitus ei tekisi mitään, todetaan kokoomuksen budjetissa.

Keinoja työllistämiseksi on 18, ja ne ovat pääasiassa tuttuja. Kokoomus esittää muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista, asumistukimenojen hillitsemistä ja ansiotulojen verotuksen keventämistä.

Työn ja eläkkeiden verotusta kevennettävä miljardilla

Työn ja eläkkeiden verotusta puolue keventäisi miljardilla eurolla, kun hallitus esittää ensi vuodelle 200 miljoonan euron kevennystä. Puolueen mukaan hallituksen kevennys ei riitä estämään työn verotuksen kiristymistä ensi vuonna pienipalkkaisilla työntekijöillä tai kompensoimaan haitta- ja päästöverojen kiristyksiä.

Kokoomus rahoittaisi merkittävän osan ansiotuloverotuksen kevennyksestä lopettamalla eläkkeen kertymisen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Varovaisesti arvioiden muutos toisi kokoomuksen mukaan verotukseen kevennysvaraa noin 500 miljoonaa euroa.

– Haluamme, että ihmiset saavat mieluummin töitä kuin työttömyyskorvausta, perusteli puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ehdotusta tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Tarkoituksena olisi samalla tuoda työttömät samalle viivalle, sillä tällä hetkellä työmarkkinatukea saavalle eläkettä ei kerry.

Kokoomus myös poistaisi työttömyysputken.

Vanhusten hoivaan 150 miljoonaa euroa

Vanhustenhoidossa paljastuneet puutteet ovat olleet tämän vuoden kuumimpia poliittisia puheenaiheita, ja kokoomus antaisikin 150 miljoonaa euroa ikäihmisten hoivan pysyvään parantamiseen. Kolmannes summasta tulisi ympärivuorokautisen hoivan henkilöstön lisäämiseen 1 000 hoitajalla, kolmannes kotihoidon henkilöstön lisäämiseen 1 000 hoitajalla ja viimeinen kolmannes muuhun palveluiden kehittämiseen.

Korjatakseen vanhustenhuollon ongelmia hallitus on kirjaamassa lakiin sitovan 0,7 työntekijän vähimmäishenkilöstömitoituksen vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon. Sen toteuttamisen on arvioitu maksavan vuositasolla noin 230 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan mitoituksen toteuttamiseen tarvittaisiin nykytasolla ainakin 4 400 uutta työntekijää.

– Kun katsotaan, mitä hallitus on esittänyt, siellä on viisi miljoonaa euroa ympärivuorokautiseen hoivaan. Se tarkoittaa sata hoitajaa, huomautti kokoomuksen Sari Sarkomaa tiedotustilaisuudessa.

Lisäksi kokoomus korottaisi yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennysoikeutta 70 prosenttiin. Samalla 100 euron omavastuu poistuisi. Puolue uskoo, että yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennyksen parantaminen, joka maksaisi seitsemän miljoonaa euroa, toisi ensi vuonna peräti 330 miljoonan euron säästöt hoivamenoista.

Kokoomus laskee, että 75-vuotias keskimääräistä työeläkettä saava säästäisi vuodessa 568 euroa verrattuna Rinteen hallituksen budjettiin.

Puolue vaatii samalla, että hallitus peruu kaikilta kotitalousvähennyksen heikennyksen.

Alijäämää 1,5 miljardia euroa

Vaihtoehtobudjetissa puolue kertoo painotuksistaan ja ottaa kantaa hallituksen talouspolitiikkaan. Pääoppositiopuolue perussuomalaiset julkisti oman vaihtoehtobudjettinsa viime viikolla. Kaikki oppositiopuolueet kertovat vuosittain omat vaihtoehtonsa sen jälkeen, kun hallitus on esittänyt valtion tulevan vuoden tulo- ja menoarvion.

Muutoksia hallituksen politiikkaan ei opposition näkemysten myötä useinkaan tule, mutta varjobudjeteilla oppositiopuolueet saavat teemojaan ja arvovalintojaan esille.

Hallituksen nykyisen talousarvioesityksen mukaan valtion budjetti on ensi vuonna kaksi miljardia euroa alijäämäinen eli menoja on kaksi miljardia euroa enemmän kuin tuloja. Kokoomus on kritisoinut hallitusta siitä, että se elää velaksi, mutta kokoomuksen vaihtoehtobudjetissakin valtiontalouden alijäämä olisi noin 1,5 miljardia euroa.