Kokoomus perustelee alkoholin etämyynnin sallimista EU:n periaatteilla – "Tässä ammutaan haulikolla kärpästä"

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaiselta (kok.) tulee nopeasti perustelu sille, miksi viinien ja muiden alkoholijuomien etämyynti ulkomailta Suomeen tulisi sallia.

Etämyynti on noussut kiistakysymykseksi keskustan ja kokoomuksen välillä, sillä keskustan mielestä ei ole reilua, että ulkomainen toimija saisi myydä Suomessa kotiovelle alkoholia mutta suomalainen ei.

Hallituksessa valmistellaan parhaillaan lakiesitystä alkoholin etämyynnistä sosiaali- ja terveysministeriön huhtikuussa valmistuneen työryhmätyön pohjalta.

– Kokoomus puolustaa EU:n arvoja ja vapaata liikkuvuutta. Tämä on se fundamentaalinen ristiriita, joka tässä on, Virolainen sanoi STT:lle.

– Me lähdemme liikkeelle siitä, että sisämarkkinoilla vapaa liikkuvuus on kaikkein tärkein asia.

"EU ei hyväksyisi"

Alkoholin etämyyntikysymys jäi auki joulukuussa, kun eduskunta sinetöi uuden alkoholilain. Tuolloin sovittiin, että alkoholilaki avataan keväällä etämyyntiä koskevan pykälän osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa työryhmän selvittämään asiaa.

Asian käsittelyä mutkistaa perustavanlaatuiset tulkintaerot. Kokoomuksessa tulkitaan, että alkoholin etämyynti on Suomessa nykyisin sallittua, kun taas sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän tulkinnan mukaan se on nykyisin kiellettyä. Etämyyntiä koskeva oikeusjuttu on parhaillaan korkeimman oikeuden käsittelyssä.

– Suomen laissa ei ole yhtään pykälää, joka kieltäisi tämän, Virolainen sanoo.

Näin ollen jos Suomi säätäisi lain, jossa alkoholin etämyynti kiellettäisiin, EU ei sitä Virolaisen mukaan hyväksyisi.

– EU:n perussopimus kieltää kaikki uudet toimenpiteet, jotka asettavat rajoja tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi aikaisemmin STT:lle, että hallituksen lakiesitys etämyynnistä on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ja notifioitavaksi EU-komissiolle vielä ennen kesää. Eduskuntaan esitys tulisi alkusyksystä.

"Marginaalinen ilmiö"

Virolainen kummeksuu sitä, että alkoholiin liittyvät kysymykset ovat suomalaisille edelleen niin herkkiä ja tunteita kuohuttavia.

Etämyyntikiistely kummeksuttaa Virolaista etenkin sen vuoksi, että kyseessä on niin pienimuotoinen ilmiö. Hänen mukaansa etämyynnistä ostetun alkoholin osuus Suomen kokonaiskulutuksesta jää marginaaliseksi.

– Jos etämyynnin osuus kokonaiskulutuksesta on alle prosentin luokkaa, niin ammutaanko tässä silloin haulikolla kärpästä, Virolainen kysyy.

Virolaisen mukaan etämyyntiä hyödyntävät nykyisellään ennen muuta viiniharrastajat, eivät alkoholin "hevijuuserit".

– Olen ministeri Saarikon kanssa sataprosenttisesti samaa mieltä, että meidän pitää kyetä ehkäisemään alkoholin haittoja, mutta voimavarat pitää kohdistaa oikein.