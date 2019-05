Kokoomus suuntaamassa perussuomalaisten rinnalle oppositioon – Orpo löytää ainakin talouspolitiikasta yhteistä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vakuuttaa, ettei hänen asemansa puheenjohtajana horju, vaikka tie näyttää johtavan oppositioon.

– Minulla on ollut täysin yksimielinen ja vahva tuki eduskuntaryhmältä ja puoluehallitukselta näihin neuvotteluihin ja nyt jos tästä kokoomus oppositioon päätyy, lähdemme tekemään oppositiopolitiikkaa. Meillä on siihen hyvät eväät ja hyvä ohjelma, ja tulevaisuus on sitten toinen juttu, Orpo sanoi hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) tiedotustilaisuuden jälkeen.

Orpo uskoo, että kokoomus pystyy tekemään oppositiopolitiikkaa perussuomalaisten kanssa.

– Esimerkiksi talouspolitiikassa meillä on hyvin samanlaista linjaa. Se on yksi esimerkki aiheista, joissa voimme yhteistyötä tehdä.

Hän ei myöntänyt olevansa pettynyt, mutta totesi olevansa huolissaan siitä, millainen talouspolitiikan linja hallitukselta syntyy.

Orpo ennakoi haastavia hallitusneuvotteluja ja viittasi talouden näkymiin.

– Kai siihen tottuu, hän arveli oppositiopoliitikon rooliin hyppäämisestä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo puolueen olevan valmis vielä jatkamaan keskusteluja hallitukseen menostakin, jos sellainen tarve eteen tulee. Se kuitenkin edellyttää, että Rinteelle käy siinä vaiheessa kokoomuksen tiukempi talouslinja.

"Protokollan mukaista teatteria"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei yllättynyt siitä, että puolue ei mahtunut hallitusneuvotteluihin mukaan. Hän sanoi olettaneensa jo lähtökohtaisesti, että keskustelut perussuomalaisten kanssa olivat enemmän protokollan mukaista teatteria kuin aitoja hallitustunnusteluja, joilla olisi pyritty yhteisiin hallitusneuvotteluihin.

– Sosiaalidemokraatit ovat muun muassa tällä istumapaikkapelleilyllä osoittaneet suhtautuvansa vihamielisesti perussuomalaisiin. Tietysti demareiden sisällä on erilaisia näkemyksiä ja koulukuntia, joista kohdistuu varmasti erilaista painetta puheenjohtaja Rinteeseen, Halla-aho kommentoi Antti Rinteen kerrottua hallitusneuvottelijat.

Jos neuvottelujen seurauksena hallitus syntyy, se on Halla-ahon mukaan leimallisesti vihervasemmistolainen punavihreä hallitus, jossa keskusta on apupuolueena. Hän uskoo puolueiden löytävän yhteisen linjan "ainakin hyvin avokätisestä avoimien rajojen maahanmuuttopolitiikasta, erittäin kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta ja korkeasta verotuksesta".

– En usko, että tämä tulee olemaan ainakaan suomalaisen työn ja teollisuuden ja talouden kannalta erityisen hyvä hallitus. Toisaalta on varhaista haukkua hallituksen aikaansaannoksia, kun sitä ei ole vielä muodostettukaan.

Halla-aho arvioi, että kokoomuksella alkaa nyt itsensä etsintä.

– Sen pitää löytää rooli räksyttäjänä oppositiosta. Siellä on selvästi kilpailevia näkemyksiä siitä, pitäisikö kokoomuksen palata lähemmäs omia juuriaan talousoikeistolaisena konservatiivisena puolueena vai jatkaa nyt viime vuosina dominoineella vasemmalle kallistuvalla linjallaan.

Kenestä puhemies?

Mikäli hallitus muodostuu SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n voimin, menisi puhemiehen paikka keskustalle. Perinne on, että sen saa toiseksi suurimman hallituspuolueen edustaja. Halla-ahon mielestä kysymys on moraalisesti kyseenalainen.

– Keskusta kärsi katastrofaalisen vaalitappion ja lähtee hallitukseen lähinnä taistellakseen omasta olemassaolostaan relevanttina puolueena. Eihän se hyvältä näytä, jos keskusta pääsee hallituksessa noilla muskeleilla leikkimään suurempaa puoluetta kuin se on, mutta sääntöjen mukaan täällä mennään.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei vielä suostunut arvuuttelemaan, olisiko eduskunnan seuraava puhemies keskustan väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä.

– Tämmöistä keskustelua ei tietenkään ole vielä alkuunkaan käyty, salkku- ja muut asiat ovat aivan loppusuoran kysymyksiä, Kaikkonen muotoili.