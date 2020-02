Kokoomus syyttää hallitusta vitkuttelusta terrorismilainsäädännössä – Mykkänen: Miksi kiristykset on pantu jäihin?

Kokoomus hoputtaa hallitusta terrorismilainsäädännön tiukentamisessa ja antoi seitsemän omaa ehdotusta. Kokoomuksen entiset sisäministerit Petteri Orpo, Kai Mykkänen ja Paula Risikko sekä varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie esittelivät niitä eduskunnassa tiistaina.

Puolueen puheenjohtajan Orpon mukaan terrorismilakien kiristykset eivät voi olla "sesonkikysymys".

– Että jos jotain sattuu, ruvetaan kauheasti touhuamaan jotain. Nämä ovat sen tyyppisiä uudistuksia suomalaiseen lainsäädäntöön, että ne pitää tehdä hyvän sään aikaan, ja nyt on juuri sellainen aika, hän sanoi.

Oppositiopuolue esittää muun muassa, että terroristijärjestöön kuuluminen on kriminalisoitava. Ehdotus ei ole uusi. Tätä yritettiin jo viime vaalikaudella oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) johdolla, mutta yritys kaatui terrorismijärjestöön kuulumisen määrittelemisen vaikeuteen.

– Se oli ensimmäinen yritys, eikä se ollut vielä tarpeeksi pitkälle valmisteltu. Sen jälkeen muissa maissa, kuten Tanskassa, on tehty vastaavanlaista lainsäädäntöä. Me uskomme, että jos hallitus jatkaa työtä ja selvittämistä, tämä on löydettävissä Suomeen ihan samalla tavalla, Orpo sanoi.

Kokoomus ehdottaa, että määriteltäisiin päivitettävä lista terroristijärjestöistä, joihin kuuluminen olisi rikollista.

Myös presidentti Sauli Niinistö kommentoi asiaa joulun alla sanomalla, että terroristijärjestöön kuulumisen tulisi olla rangaistavaa. Niinistö sanoi, että Suomessa turvallisuusriskien kohtelu ei voi olla lievempää ja lainsäädäntö väljempää kuin verrokkimaissa.

Hallitus lupasi päivittää terroristilainsäädäntöä

Hetki ennen kokoomuksen tiedotustilaisuutta oikeusministeriö tiedotti asettavansa tällä viikolla työryhmän arvioimaan terrorismirikosten lainsäädäntöä.

Arviointi koskee erityisesti terroristiryhmän tai -järjestön jäsenyyttä tai sen toimintaan osallistumista. Suomen lainsäädäntöä verrataan keskeisiin eurooppalaisiin vertailumaihin, ministeriö kertoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan Suomen on tärkeä huomioida muun muassa Pohjoismaiden sääntely.

Arviointi liittyy hallituksen joulukuiseen päätökseen kotiuttaa suomalaisia al-Holin leiriltä Syyriasta. Tuolloin Sanna Marinin (sd.) vastikään aloittanut hallitus päätti leirin suomalaislasten kotiuttamisen yhteydessä päivittää Suomen terroristilainsäädäntöä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ihmettelee, miksi sisäministeriö on pysäyttänyt viime vaalikaudella sovittuja lakimuutoksia. Yksi tällainen on terrorismirikokseen ulkomailla syyllistyneen karkottamisprosessiin liittyvä kiristys. Myös menettely, jossa turvapaikanhakija voidaan pitää rajavyöhykkeellä hakemuksen käsittelyn ajan, on jäänyt edistämättä.

Kokoomus oli viime vaalikaudella hallituksessa.