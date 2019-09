Kokoomus tekee välikysymyksen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta – muita oppositiopuolueita ei ole mukana

Kokoomus on jättänyt vaalikauden ensimmäisen välikysymyksen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Puolue on tyytymätön pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen tuoreeseen budjettiesitykseen ja arvostelee hallitusta pysyvistä menolisäyksistä ilman pysyviä tulonlähteitä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perustelee välikysymystä sillä, että kokoomus haluaa tietää, millaisilla konkreettisilla teoilla hallitus aikoo saavuttaa työllisyystavoitteet. Välikysymyksessään kokoomus muun muassa tiedustelee, milloin hallitus aikoo leikata nyt tehtyjä menolisäyksiä pois, jos työllisyystoimet eivät etenekään hallitusohjelman mukaisesti.

Hallitus pyrkii lisäämään työllisten määrää vähintään 60 000:lla. Pääministeri Rinne on sanonut, että Suomessa pitäisi ensi syksyn budjettiriiheen mennessä olla 30 000 uutta työllistä, jotta hallitusohjelman menolisäykset voitaisiin toteuttaa täysimääräisinä.

Budjetin yhteydessä julkistettiin 25 kohdan lista työllisyystoimista, mutta varsinaisia vaikutusarvioita niistä ei vielä ole kerrottu. Rinne on sanonut, että joitain arvioita kuultaneen hallituksen iltakoulussa lokakuun alussa.

Orpo arvioi työllisyyslistan olevan "aika perinteistä" työvoimapolitiikkaa, joka perustuu julkisiin toimiin ja parempiin työvoimapalveluihin.

– Meidän mielestämme tämä toki vie eteenpäin ja saattaa auttaa pitkäaikaistyötöntä löytämään työpaikan tai vajaatyökykyistä työllistymään paremmin, mutta perusongelma on se, että nämä toimet eivät synnytä uusia työpaikkoja, Orpo sanoi eduskunnassa.

Työperäinen maahanmuutto erottaa oppositiota

Välikysymyksen takana on tällä hetkellä vain kokoomus, joka on toiseksi suurin oppositiopuolue. Puheenjohtaja Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että kokoomus halusi laatia välikysymyksen puhtaasti omista lähtökohdistaan tekemättä kompromisseja.

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset tuskin lähtee mukaan kokoomuksen kysymykseen, sillä välikysymyksen tekstissä otetaan voimakkaasti kantaa työperäisen maahanmuuton lisäämisen puolesta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) kommentoi aiemmin tänään Lännen Medialle, että kokoomus ei osoittanut yhteistyöhalua kysymyksen laatimisessa. Halla-ahon mukaan perussuomalaisilla ja kokoomuksella on yhteisiä kantoja työllisyyspolitiikan suhteen, mutta myös suuria näkemyseroja.

Orpo pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä kohtalonkysymyksenä Suomelle.

– Meidän on pakko lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Tästä on hyvin laaja yhteisymmärrys yhteiskunnassa. Me emme sitä jonkun yhden ryhmän takia pois jätä, Orpo sanoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen korosti, että muut oppositioryhmät ovat tervetulleita yhtymään kysymykseen, eikä kokoomus etukäteen päättänyt minkään ryhmän rajaamisesta pois. Hän myös muistutti, että kokoomus kertoi välikysymysaikeistaan hyvissä ajoin.

– Tietysti toivomme, että tämä huoli työpaikkojen kohtalosta olisi oppositiolla yhteinen, Mykkänen sanoi.

Kokoomuksen välikysymys luetaan todennäköisesti eduskunnan täysistunnossa ensi viikolla ja hallitus vastaa siihen myöhemmin. Perussuomalaisten ja kokoomuksen lisäksi oppositioryhmiä ovat kristillisdemokraatit sekä Liike Nyt.