Kokoomuskin kiinnostui ulkoministeri Haaviston toimista al-Hol-asiassa – aiheesta kirjallinen kysymys

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kertoi torstaina jättävänsä kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta. Kokoomus muun muassa kysyy, onko hallitus antanut ulkoministeriölle mandaatin, jolla tarvittaessa voi evakuoida Syyrian al-Holin leirin suomalaisia aikuiset mukaan lukien ilman valtioneuvoston erillisharkintaa.

Samalla kysytään, onko hallitus antanut mandaatin tai tehnyt linjauksen evakuointiasiassa ja jos on, niin ketkä päätöksen ovat tehneet. Lisäksi tiedustellaan, onko al-Holin suomalaisten kotiuttamiseksi ryhdytty jo toimiin ja onko ulkoministeriön virkamies sijoitettu Erbiliin kuukauden virkamatkalle.

Selvitystä halutaan myös hallituksen linjasta perheenyhdistämisiin sen jälkeen, kun leirillä olevia lapsia olisi tuotu Suomeen. Samoin kysytään, miten ja missä mahdollisesti rikoksiin syyllistyneet leirin äidit tulisi saattaa oikeuden eteen.

Kokoomuksen kirjallisessa kysymyksessä puututaan myös Ilta-Sanomien viime päivien uutisointiin, jonka mukaan ulkoministeri Haavisto olisi yrittänyt painostaa ulkoministeriön virkamiestä tai vierittää tälle vastuuta al-Holin operaatiosta. Keskiviikkona iltapäivällä Ilta-Sanomat kertoi saaneensa haltuunsa pöytäkirjan, jonka mukaan konsuliosaston päällikkö Pasi Tuomista ollaan oltu siirtämässä toisiin tehtäviin, kun tämä ei suostunut laittomaksi kokemaansa Haaviston painostukseen.

– Onko ulkoministeri antanut virkamiehelle asiassa ohjeita, joita tämä ei ole halunnut noudattaa? Mihin virkamiesten puheet pelon ilmapiiristä ulkoministeriössä perustuvat ja mitä aiotte tehdä tilanteen korjaamiseksi? kysymyksessä sanotaan.

Haavisto on kiistänyt sekä painostamisen että väitteet, joiden mukaan ministeriössä olisi valmisteltu suunnitelmaa lasten tuomiseksi leiriltä Suomeen ilman äitejään.

Al-Hol on Syyriassa sijaitseva pakolaisleiri, jossa on suomalaislapsia sekä äitejä, jotka ovat lähteneet Syyriaan äärijärjestö Isisin tai esimerkiksi siihen kuuluneen miehensä perässä. Lapsien ja naisten saamisesta karmeista oloista leiriltä Suomeen on keskusteltu pitkään, mutta heidän saamisensa pois on ollut ongelmallista juridisesti ja käytännössä.

"Onko Haavistolla edellytyksiä jatkaa?"

Myös perussuomalaisten arvostelu ulkoministeri Haavistoa kohtaan koveni keskiviikkona entisestään. Haavisto antoi tiistaina al-Holin asiassa ulkoasianvaliokunnalle selvityksen, jota valiokunnan enemmistö piti äänestyksen perusteella riittävänä. Perussuomalaisten mukaan ministeri ei kuitenkaan vastannut siihen peruskysymykseen, miksi valiokunnalta salattiin hänen todelliset tarkoitusperänsä.

– Nyt uuden hallituksen muodostamisessa on syytä tarkastella, onko Haavistolla edellytyksiä jatkaa ulkoministerinä. Minun mielestäni ei ole, viestitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio STT:lle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi asiaa tiedotteessa. Hänen mukaansa hallituskumppaneiden on syytä ymmärtää, että vihreät ei koe, että säännöt koskisivat heitä, opposition suurinta puoluetta johtava Halla-aho arvioi.

"Päätöksentekijän syytä varautua vankeustuomioon"

Keskiviikkoaamuna Ilta-Sanomat julkaisi myös sähköpostiviestejä, joissa konsulipäällikkö Tuomisen mukaan Haavisto yritti vyöryttää virkamiesten tehtäväksi päätöksen, joka kuuluisi hallitus- tai ministeritasolle.

– Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa, Tuominen kirjoitti lehden mukaan sähköpostiviestissä ulkoministeriön alivaltiosihteerille Pekka Puustiselle.

STT tavoitti keskiviikkona Tuomisen, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa millään tavalla. Myöskään ulkoministeri Haavisto tai ministeriön edustajat eivät halunneet kommentoida.