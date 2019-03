Kokoomusministeri ihmettelee kilpailijoiden yhtäkkistä maakuntaintoa: "Demarit ja vihreät hylkäsivät kaupungit"

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ihmettelee SDP:n ja vihreiden yhtäkkistä kiintymystä maakuntien rakentamiseen.

– On erikoista, miten nopeasti SDP ja vihreät menivät maakuntamallin taakse, vaikka he sitä koko (eduskunta)kauden kritisoivat. Samalla he ovat hylänneet kaupungit ja kunnat, Grahn-Laasonen toteaa Uutissuomalaisen haastattelussa.

"Sote kuntapohjalta"

Pari viikkoa sitten kaatunutta sote-uudistusta valmisteltiin 18 maakunnan ja laajan valinnanvapauden pohjalta. Maakuntia ajoi etenkin keskusta, valinnanvapautta kokoomus.

Vihreidenkin linjauksissa vilahtelevat kuntia isommat alueet, eikä maakuntahallinnon perustamista ole pidetty kynnyskysymyksenä. Viime aikoina myös SDP on puhunut 18 sote-alueesta. Sen sijaan puolueet ovat kavahtaneet soten laajaa valinnanvapautta.

Kokoomus sen sijaan on palannut suunnitelmiin kuntapohjaisesta sotesta. Puolueen mukaan pienemmät kaupungit ja kunnat voisivat vapaaehtoisen yhteistyön kautta saada "leveämmät hartiat" hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut.

"Vaalit ratkaisevat"

Grahn-Laasonen uskoo, että kokoomus pystyy jatkossa hallitusyhteistyöhön esimerkiksi sosiaalidemokraattien kanssa, vaikka puolueiden sote-mallit ovat kaukana toisistaan.

– Edellytyksiä ja tahtoa löytyy. Toki vaaleissa ja hallitusneuvotteluissa ratkaistaan, miten asiassa edetään.

Vuosikaudet ajettu sote-uudistus meni tälläkin kertaa kiville.

– Eihän tällaista tilannetta kukaan toivonut. Mutta käytännössä kaikki eduskuntapuolueet ovat vuorollaan yrittäneet sotea reilun kymmenen vuoden aikana. Tästä on otettava opiksi.

Grahn-Laasonen toistaa kokoomuksen nykykannan, että isojen hallintorakenneuudistusten aika on ohi.

– Katse on nyt käännettävä palvelujen sisältöihin.

"Hoitotakuuta kiristettävä"

Soten myötä raukesi myös tukku muita lakiesityksiä, joita ei saatu maaliin. Tällainen on muun muassa vammaispalvelulaki. Myös vanhuspalvelut sekä lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät palvelut kaipaavat parannusta.

Grahn-Laasosen mielestä on surullista, että palvelujen kehittäminen on pysähtynyt monella rintamalla, vain odottamaan sote-rakenteita tulevaksi.

Hänen mielestään aikaisemmista suunnitelmista voidaan ottaa kuitenkin "parhaita osia" ja laittaa nopeastikin käytäntöön. Yksi nopea askel olisi hoitotakuun kiristäminen.

– Näin voidaan purkaa perusterveydenhuollon jonoja ja sitä kautta helpottaa hoitoon pääsyä.

Grahn-Laasosen mukaan uuden eduskunnan tulisi myös säätää vammaispalvelulaki mahdollisimman nopeasti. Lain tulisi sisältää muun muassa henkilökohtainen budjetointi, jolla suitsittaisiin epätervettä kilpailutusta.

– Sama tilanne on vanhuspalvelulaissa, jossa tulisi sanktioida tiukemmin laiminlyönnit ja epäkohdat sekä varmistaa riittävä hoitajien määrä.