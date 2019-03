Kolikot ovat kadonneet taskujen pohjilta ja tippiä maksupäätteen kanssa vieressä odottava tarjoilija hermostuttaa – Kuuluuko juomarahaa jättää?

Maksujen sähköistyessä ja käteisen vähetessä myös juomarahakulttuuri hakee muotoaan.

Kun yhä useampi maksaa ravintolalaskunsa – ja kaiken muun – kortilla tai maksusovelluksilla, ei taskuissa pyöri enää tippaamiseen sopivia kolikoita.

Yleistyvä tapa on, että laskun maksamisen yhteydessä korttimaksupääte kysyy asiakkaalta, haluaako hän jättää tippiä.

– On koneita, jotka kysyvät sitä heti maksutapahtuman alussa ja koneita, jotka kysyvät sitä vasta maksutapahtuman lopuksi, kertoo Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi.

Suomessa ei kuitenkaan ole mitään kiinteää ja tavaksi muodostunutta tippikulttuuria, jossa juomarahaa jätettäisiin vaikkapa joku tietty prosenttiosuus laskun loppusummasta.

Moni kokeekin vaikeana tilanteen, jossa tippi pitäisi erikseen määrittää koneeseen.

– Harva on mitään prosentteja tottunut laskemaan tai vastaavaa. Meillä ei ole etikettiä tippiasiaan, Aittoniemi sanoo.

Uusi tilanne saatetaan kokea vieraaksi, kun tippiä ei jätetäkään pöydälle lähdön hetkellä.

– Meille on tullut jonkin verran yhteydenottoja siitä, että tipin pyytäminen koetaan painostavaksi, kun tarjoilija on siinä vieressä odottamassa, Aittoniemi kertoo.

Juomarahan maksamisen yleisyydestä ei ole tiettävästi tehty tutkimusta, vaan asia on alan toimijoiden arvioiden varassa.

– Käteisen väheneminen on vaikuttanut siten, että tippimäärät ovat laskeneet, Aittoniemi toteaa.

Tilanne on sama muissakin Pohjoismaissa.

– Tätä mietitään alalla nyt yleisesti. Muualla Pohjoismaissa käteisestä luopuminen on ollut vielä Suomea nopeampaa.

Ravintolat joutuvat nyt pohtimaan, otetaanko tipit mahdollistavat maksupäätteet käyttöön vai ei.

– Maksupäätekoneet täytyy ohjelmoida erikseen, jotta tipin vastaanottaminen on yleensä edes mahdollista, koska tipit eivät mene yrityksen liikevaihtoon.

Yrityskohtaisesti myös päätetään, kuinka tipit jaetaan. Määrätäänkö ne koodilla tietylle tarjoilijalle vai laitetaanko ne yhteiseen pottiin jaettavaksi.

– Jossain ravintoloissa on tehty päätöksiä, että tipit mahdollistavia koneita ei oteta käyttöön lainkaan.

Eli tippaaminen harvenee näissä paikoissa samaa tahtia käteisen kanssa.

Aittoniemi kuitenkin muistuttaa, että Suomessa valtaosa ravintoloista on perinteisestikin sellaisia, joissa ei ole ollut tapana jättää juomarahaa.

Esimerkiksi lounaalla tai ketjuravintoloissa tippiä jätetään harvoin, vaan se on paremminkin korkeatasoisten illallispaikkojen juttu. Jos niidenkään.

– Aikoinaan huippuravintoloissa on saattanut olla jopa vetovoimatekijänä, että saadaan paljon tippiä. Toki huippuravintoloissa palkatkin ovat kovempia, Aittoniemi huomauttaa.

Suomessa tipeistä kuuluu maksaa verot. Kun tipit siirtyvät korttipäätteille, automatisoituu ennakonpidätyksen maksaminen.

– Verottajan on todella helppoa jatkossa tarkistaa, että tipit on ilmoitettu. Voihan se kirpaista hetken, kun saatu summa vähän pienenee, mutta sen voi ajatella niinkin, että silloin se kerryttää sitä eläkepottia.

Aittoniemi sanoo, että varsinkin alle 40-vuotiaat ovat Suomessakin jo melko tottuneita tippaajia.

– Matkaillaan paljon, ollaan kansainvälisiä.

Juomarahojen jättäminen on myös suhdanteista kiinni. Jos taloudellinen tilanne on hyvä, jätetään helpommin tippiä.

– Tämä näkyy varsinkin yritysasiakkaiden kohdalla. Se on selvä merkki ajasta.

Eli perinteisen shampanjaindeksin lisäksi voidaan puhua tippi-indiksistä talouden käänteiden ennustajana.

Mutta milloin jättää tippiä ja minkä verran? Juuri sen verran kuin haluaa ja juuri silloin kuin palvelu ja ruoka on ollut sellaista, että kokee tipin jättämisen tarpeelliseksi. Suomessa juomarahalla ei ole samanlaista kulttuurillista- ja taloudellista merkitystä kuin vaikkapa Yhdysvalloissa.

Vaikka Aittoniemi edustaa työnantajatahoa, pitää hänkin selvänä, että systeemi, jossa tipit ovat osa palkkamallia on huono, vaikka tippaaminen sinällään on kannatettava ilmiö.

– Jos merkittävä osa palkasta koostuu tipeistä, kuten joissakin maissa on tapana, ei järkevää eläkettä pääse kertymään.

Kysely: Annatko juomarahaa ravintolassa?

Kuvat: Pekka Seppänen, teksti: Jaakko Närhi

Jenni Partanen, 35

Jyväskylä

En anna juomarahaa Suomessa. Oletan, että kaikki sisältyy jo hintoihin, eikä se ole tapana täällä. Jos hintoja laskettaisiin, voisi varmaan tippiäkin jättää. Nykyinen kulttuuri on selkeä työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta.

Tomi Hiltunen, 32

Jyväskylä

Useimmiten annan. Mielestäni se kuuluu hyviin tapoihin. Suomessa on erittäin huono tai olematon juomarahakulttuuri. Jos työntekijä venyy ja selkeästi panostaa asiakkaan kokemukseen, on palkinto silloin paikallaan.

Martti Ohvo, 62

Lempäälä

En anna. Minun mielestäni se kuuluu jo laskuun. Jos saan erityisen asiallista palvelua, voin kuitenkin tehdä niin. Jos hintataso olisi vähän edullisempi, antaisin juomarahaa mielelläni. Pidän Suomen ravintoloiden hintatasoa melko korkeana.

Hanna Niemi, 25

Jyväskylä

Suomessa en ole koskaan antanut, en ole tottunut, että se olisi tapana. Ulkomailla sitä on tullut harrastettua, koska se on siellä yleinen tapa. Suomessa lähtöoletus on, että juomaraha on mukana palkassa.

Maria Suominen, 25

Jyväskylä

Baarissa olen muutaman kerran antanut baarimikolle juomarahaa. Muuten en ole tehnyt niin, koska se ei ole Suomessa yleistä. En koe, että se kuuluisi tähän kulttuuriin. Ulkomailla juomarahaa antaa ihan mielellään, kun se kuuluu kulttuuriin.

Linda Isosomppi, 20

Jyväskylä

En ole koskaan antanut. En ole ajatellut, että se olisi kulttuurissa. Ulkomailla juomarahan antaminen on aika yleistä. Ei juomarahakulttuurin yleistymisestä Suomessa varmaan mitään haittaakaan olisi.