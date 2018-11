Kolme Greenpeacen suomalaisaktivista pidätetty Slovakiassa

Kolme suomalaista aktivistia on pidätetty Slovakiassa, kertoo ympäristöjärjestö Greenpeace Norden.

Järjestön mukaan aktivistit pidätettiin keskiviikkona, kun he olivat protestoimassa hiilivoimaa vastaan Novakyssa Slovakiassa. Yhteensä 12 aktivistin ryhmän tavoitteena oli levittää Horna Nitran ruskohiilikaivoksen torniin banderolli, jossa vaadittiin hiiliaikakauden loppua.

Poliisi poisti aktivistit hiilikaivokselta keskiviikkona. Aktivistit ovat olleet Greenpeace Nordenin mukaan pidätettynä yli 48 tuntia. Tutkintavankeus jatkuu edelleen.

Ympäristöjärjestön mukaan aktivisteja epäillään “yleisesti hyödyllisen laitoksen toiminnan uhkaamisesta”. Pidätetyille aktivisteille on tarjottu lakiapua, ja juristi on ollut heidän apunaan kuulemisissa, kertoo Greenpeace Nordenin Suomen maajohtaja Sini Harkki STT:lle.

Harkin mukaan on harvinaista, että aktivisteja pidätetään mielenosoitusten jälkeen, erityisesti yhtään pidemmäksi aikaa.

– Kun kyse on rauhanomaisista mielenosoituksista, varsinkin eurooppalaisessa oikeusjärjestelmässä mielenosoittamisella on aika vahva paikka ja tuki. On epätavallista, että tavallisista mielenosoituksista ruvettaisiin harkitsemaan yhtään vakavampia syytteitä tai koettaisiin tarvetta pitää pitkään putkassa, Harkki sanoo.

"He ovat vain levittäneet banderollin"

Harkin mukaan aktivistit onnistuivat pääsemään ruskohiilikaivoksen torniin, mutta olivat siellä hyvin lyhyen aikaa, mahdollisesti vain minuutteja. Syytteen mukaista laitoksen toiminnan tai turvallisuuden uhkaamista ei Harkin mukaan tapahtunut.

– He ovat olleet alueella hyvin lyhyen aikaa ja vain levittäneet banderollin. Kukaan ei varsinaisesti osannut odottaa tällaista. Syytteet eivät ole minkäänlaisessa mittakaavassa sen kanssa, millainen mielenosoitus oli kyseessä.

Ensimmäisen 48 pidätystunnin jälkeen pidätystä jatkettiin kuulemisen jälkeen perjantaina 48 lisätunnilla, Harkki kertoo. Greenpeace Norden odottaa kuulevansa viimeistään sunnuntaina, esitetäänkö aktivistien tutkintavankeuden jatkamiseen jotakin perusteita.

– Tutkintavankeuden jatkaminen vaatisi erittäin vahvat perusteet, Harkki sanoo.