Kolme keskisuomalaista menossa läpi: "Keski-Suomesta tulossa maamme eurooppalaisin maakunta" – KSML.fi seuraa EU-vaalien tapahtumia hetki hetkeltä

Keskisuomalainen seuraa EU-vaalien 2019 tapahtumia hetki hetkeltä. Vaalien tärkeimmät uutiset päivittyivät vaali-illan aikana tähän juttuun.

EU-vaalit hetki hetkeltä

20:50: Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola ottaa Huomioita-palstallaan kantaa vaalien voittajiin ja häviäjiin. "Vaisuin on tämän hetken ääntenlaskennan perusteella Jussi Halla-ahon vetämien perussuomalaisten tulos. 13,1 prosentin kannatus on vähän." Lue koko kirjoitus tästä.

20:44 Entinen eduskunnan puhemies ja SDP:n ex-puheenjohtaja Eero Heinäluoma on vaalien ääniharava. Lue lisää tästä. Heinäluoman lisäksi SDP:stä ovat menossa läpi Miapetra Kumpula-Natri ja Mikkel Näkkäläjärvi. Näkkäläjärvi kisaa tällä hetkellä paikastaan RKP:n Nils Torvaldsin kanssa.

20:42 Vaalien voittajaksi julistautuneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että ero seuraaviin puolueisiin on niin suuri, että asetelma tuskin muuttuu suuresti ääntenlaskun edetessä. Hän uskoo, että puolueen menestyksen taustalla on se, että se asettui selkeäksi vastavoimaksi populisteille, jotka haluavat hajottaa Eurooppaa. Ennakkoäänten perusteella kokoomuksesta läpi ovat menossa istuvat mepit Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen.

20:38: Vihreät on ennakkoäänten jälkeen saamassa EU-parlamenttiin kaksi paikkaa. EU-parlamenttiin ovat menossa meppikonkari Heidi Hautala sekä ensikertalaisena vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö. Koko Suomessa puolue oli alkuillasta kolmantena. Puolue oli saamassa 14,4 prosenttia äänistä, mikä on selkeää petrausta viime vaalien 9,3 prosenttiin.

20:35: RKP on saamassa paikan ja SDP on menettämässä kolmannen paikan.

20:30: Saksassa EU-vaalien tulos mullisti puolueiden voimasuhteet. Pahan vaalitappion kärsinyt liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU/CSU) säilytti ykköspaikkansa, mutta maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousi vihreät selvästi ohi sosiaalidemokraattien (SPD).

20:27: Jyväskyläläinen eurovaaliehdokas Henna Virkkunen (kok.) viettää vaalivalvojaisia puolisonsa, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkisen ja pariskunnan pojan Väinön kanssa Helsingissä. Lue lisää tästä.

20:24: Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kirjoittaa Huomioita-palstallaan, että Keski-Suomesta näyttäisi olevan tulossa maamme eurooppalaisin maakunta. "Kolme eurokansanedustajaa on paljon suhteessa maakunnan väkimäärään." Lue koko kirjoitus tästä.

20:22: SDP:n vaalivalvojaisissa repesi riemu kattoon, kun ennakkoäänet tulivat ja kävi ilmi, että puolue on saamassa kolmannen paikan EU-parlamenttiin. Valtavan ennakkoäänten määrän – yli 70 000 – kerännyt Eero Heinäluoma oli silmin nähden liikuttunut.

20:21: Hollannissa EU-vaalivoittajaksi on ennusteen mukaan nousemassa työväenpuolue, joka on nostamassa paikkamääränsä kolmesta viiteen. Oikeistopopulistinen ja euroskeptinen, kaksi vuotta sitten perustettu FvD on ennusteessa neljäntenä ja saamassa kolme paikkaa.

20:20: Jussi Halla-aho (ps.) sanoo perussuomalaisten olevan vaalipäivän puolue ja uskoo tuloksen nousevan ennakkoäänistä. Kolmas paikka on hänen mielestään "pitkän matkan päässä".

20:18: Vasemmistoliiton Li Andersson kommentoi ennakkoäänten tulosta "aika lailla odotetuksi". Andersson pitää pääasiana sitä, että vasemmistoliiton paikka europarlamentissa säilyy.

20:15: Kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää 5,3 prosenttia erittäin hyvänä ennakkoäänten tilanteena.

20:14 Puheenjohtaja Pekka Haavisto pitää vihreiden tulosta ennakkoäänten perusteella erittäin hyvänä. Puolue on tässä vaiheessa ääntenlaskua kolmantena.

20:12: SDP:n Antti Rinteen mukaan SDP:n kolmea paikkaa ei voi julistaa vielä varmaksi.

20:07: Läpi ovat ennakkoäänten perusteella menossa Sirpa Pietikäinen (kok.), Eero Heinäluoma (sd.), Ville Niinistö (vihr.), Mauri Pekkarinen (kesk.), Laura Huhtasaari (ps.), Petri Sarvamaa (kok.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Silvia Modig (vas.), Heidi Hautala (vihr.), Henna Virkkunen (kok.), Elsi Katainen (kesk.), Teuvo Hakkarainen (ps.) ja Mikkel Näkkäläjärvi (sd.). Uusia meppejä heistä olisivat Hakkarainen, Heinäluoma, Huhtasaari, Modig, Niinistö, Näkkäläjärvi ja Pekkarinen. Lue lisää tästä.

20:05: Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että kokoomus voitti nämä vaalit. Lue lisää tästä.

20:00: Ennakkoäänten tulosten perusteella kokoomus (20,9 %) on suurin puolue, SDP toiseksi suurin (16,7 %) ja vihreät (14,4 %) kolmas. Paikkajako olisi tämä: kokoomus 3, SDP 3, vihreät 2, keskusta 2, perussuomalaiset 2, vasemmistoliitto 1. Lue lisää tästä.

19:56: Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei lähtenyt ennen ensimmäisten tulosten tuloa ennakoimaan perussuomalaisten äänisaalista.

19:54: Suora lähetys Teuvo Hakkaraisen vaalivalvojaisista on nyt käynnissä. Pääset seuraamaan sitä tästä.

19:53: Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä arvioi, että puolueen meppipaikkojen määrä laskee kolmesta kahteen, jos puolueen menestys eurovaaleissa noudattelee eduskuntavaalien kannatuslukuja.

19:52: Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo odottavansa hyvillä mielin illan EU-vaalitulosta. Hänen mukaansa Suomessa vihreät voi olla lähellä kolmatta paikkaa, mutta myös kaksi paikkaa olisi hänestä hyvä tulos.

19:50: Ensimmäistä kertaa europarlamenttiin pyrkivä kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) jännittää vaalitulosta perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalivalvojaisissa Hotelli Albassa Jyväskylässä. Suora lähetys paikan päältä alkaa kello 19:55. Pääset seuraamaan sitä tästä.

19:46: EU-vaaleissa äänestäminen näyttää olleen useissa jäsenmaissa edellisiä vaaleja huomattavasti vilkkaampaa, kertoo esimerkiksi Politico-verkkolehti.

19:36: Ennakkoäänet julkaistaan kello 20. Samaan aikaan starttaa KSML.fi:n tulospalvelu, johon pääset tästä. Uudistuneessa tulospalvelussa lukijat voivat seurata ääntenlaskennan edistymistä. Myös yksittäisen ehdokkaan menestystä tai puolueiden suosiota voi katsoa erikseen.

19:36 KSML.fi:n liveseuranta vaaleista käynnistyy. Heli Kiukkonen seuraa vaaleja hetki hetkeltä tässä jutussa.