Kolme kovaa nimeä ehdolla Jämsän kaupunginjohtajaksi – näin he kehittäisivät kaupunkia

Jämsän kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan 23. syyskuuta. Tänään maanantaina kaupunkilaisten on mahdollista tentata kolmea kärkiehdokasta Vitikkala-salissa (Joonaantie 2, Jämsä) kello 18–19.30. Haastateltavina ovat Keiteleen kunnanjohtaja Hanna Helaste, Hartolan kunnanjohtaja Merja Olenius ja Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio. Keskisuomalainen kysyi kolmikon näkemyksiä Jämsän vahvuuksista ja heikkuksista sekä kehittämisestä.

Helaste rakentaisi luottamusta

Hanna Helaste, 40, näkee, että Jämsässä on vahvaa kehityspotentiaalia. Helaste hakee Jämsän kaupunginjohtajaksi Keiteleen kunnanjohtajan paikalta.

– Jämsä on inhimillisen kokoinen kaupunki, sillä on erinomaisen sijainti ja vahva kehityspotentiaali, Helaste sanoo.

Helasteen mukaan Jämsän kaupunkiorganisaatio on valmis uudistuksiin.

– Jämsällä on monipuolinen elinkeinorakenne, vahvaa yrittäjyyttä ja kolmannen sektorin toimintaa sekä upeat luonto- ja virkistyskohteet. Lisäksi kaupungin omassa organisaatiossa on erinomaista kehittymishenkeä.

Haasteena on Jämsän hajanaisuus, useiden taajamien kaupunkirakenne.

– Heikkouksina näyttäytyy kuntaliitostaustan mukanaan tuoma epäyhtenäisyys, mikä osaltaan heijastuu talouden ja palveluiden haasteiksi, Helaste sanoo.

Entä miten hän kehittäisi Jämsää?

– Jämsän potentiaali pitäisi valjastaa käyttöön rakentamalla luottamusta ja yhteistyökulttuuria ja kehittyvän toiminnan edellytyksiä kaikkien sidosryhmien suuntaan. Kyse on kunnan oman toiminnan, päätöksenteon, edunvalvonnan ja sidosryhmäyhteistyön kokonaisuudesta.

Helaste on työskennellyt Keiteleen kunnanjohtajana viimeiset viisi vuotta.

– Sitä ennen työskentelin Vaalan kunnan hallinto- ja elinkeinojohtajana. Työura alkoi kuitenkin yksityisellä sektorilla sijoitus- ja rahoitusalan tehtävissä, joissa vierähti reilu kymmenen vuotta.

Helasteen perheeseen kuuluu puoliso, kolme kouluikäistä lasta ja labradorinnoutaja. Jos Helaste valittaisiin, muuttaisi perhe Jämsään.

Vainio ideoisi ja nostaisi

Nyky-Jämsä on alisuoriutuja suhteessa vahvuuksiinsa, sanoo Eero Vainio, 32. Vainio on antanut suostumuksensa Jämsän kaupunginjohtajan tehtävään. Hän työskentelee nyt Petäjäveden kunnanjohtajana.

– Jämsä on historiallinen mahtipitäjä jolla on suuria vahvuuksia kuten sijainti, Himos, paperi- ja ilmailuteollisuus ja Päijänne. Suhteessa moniin vahvuuksiinsa Jämsä on kuitenkin alisuoriutuja. Minua houkuttelee mahdollisuus nostaa Jämsän maine ja tekeminen edellytystensä mukaiselle tasolle.

Vainion mukaan Jämsän kehittäminen vaatii ennakkoluulotonta ideoimista. Muun muassa sen avulla heikkoudet voitaisiin kääntää plussaksi.

– Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisiä asioita on nähdäkseni talouden tasapainoon saattaminen, uusien ideoiden etsiminen muuttotappion loiventamiseksi sekä eri keinot negatiivissävytteisen maineen kääntämiseksi positiivisemmaksi.

– Edunvalvontapuolella on kiireellistä olla aktiivinen Oriveden ja Jämsän välisen kaksoisraiteen lobbaamisessa ja mahdollisimman kotimaisen hävittäjähankintakonseptin puolustamisessa, sillä hävittäjähankinnan laadulla on merkittävä vaikutus Jämsän työpaikkoihin ja elinvoimaan, Vainio sanoo.

Lisäksi hän korostaa matkailun kehittämistä sekä rautatieaseman ja keskustan ilmeen ehostamisen tärkeyttä.

Vainio on työskennellyt ennen kunnanjohtajuutta muun muassa Kuntaliiton asiantuntijatehtävissä ja SDP:n varapuheenjohtajana. Perheeseen kuuluvat puoliso ja neljävuotiaat kaksoset.

– Mielekkäiden ammatillisten haasteiden ohella Jämsä olisi mainio asuinpaikka perheellemme.

Olenius johtaisi tiedolla

Merja Olenius, 55, kehittäisi Jämsää yritysyhteistyöllä ja uudistuksilla. Hän hakee Jämsän kaupunginjohtajaksi Hartolan kunnanjohtajan paikalta.

– Jämsää tulisi kehittää toteuttamalla kokeiluja ja osallistavia yhteistyömuotoja asukkaiden kanssa, tekemällä kehittämistoimia yhteistyössä yritysten kanssa sekä uudistamalla avoimesti ja tietoisesti kaupungin palveluja ja toimintatapoja, jotta saadaan talous kuntoon.

– Kaupunkia tulisi johtaa tiedolla siten, että katse on riittävän pitkällä tulevaisuudessa, Olenius linjaa.

Jämsässä Oleniusta kiinnostavat erityisesti kehitysmahdollisuudet.

– Jämsän johtaminen tarjoaa ammatillisesti uuden ja mielenkiintoisen tehtäväkentän. Kaupungin toimintaympäristö on hyvin monipuolinen ja tarjoaa paljon kehitysmahdollisuuksia, joihin tarttua.

Merja Oleniuksen mukaan Jämsän vahvuuksia ovat muun muassa Himos ja hyvät liikenneyhteydet ja tarinat, kuten Jämsän Äijä.

– Jämsä on ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on hyvät palvelut, paljon työpaikkoja ja upea luonnonympäristö.

Jämsän miinus, konkreettisesti, on tällä hetkellä talous.

– Kaupungin taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikoin lenkki, joka tulisi saada kuntoon mahdollisimman ripeästi.

Olenius on työskennellyt kunnanjohtajana 14 vuotta, Leivonmäellä vuosina 2001–2007 ja Hartolassa vuodesta 2012. Lisäksi Oleniuksella on kokemusta muun muassa hallintojohtajan, perusturvajohtajan sekä kotiäidin tehtävistä.

Oleniuksella on kaksi opiskelijaikäistä tytärtä. Jos hän tulee valituksi Jämsän kaupunginjohtajaksi, aikoo hän muuttaa paikkakunnalle.