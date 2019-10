Kolme loukkaantunut kauppakeskuksessa Kuopiossa – hyökkääjä iski keskellä päivää ammattiopiston tiloihin

Poliisit ja palomiehet on hälytetty Kuopion Leväselle kauppakeskuksen luo vakavan väkivaltarikoksen takia.

Kolme ihmistä on loukkaantunut tapauksessa, jossa yhden ihmisen epäillään hyökänneen muiden kimppuun kauppakeskus Hermannissa.

Ensitietojen mukaan hyökkäys tapahtui opiskelijoiden käytössä olleissa tiloissa tai niiden luona päivällä kello 12.30:n jälkeen.

Kauppakeskuksen yhteydessä sijaitsee Savon ammattiopisto. Iltalehden tietojen mukaan tuntematon henkilö oli mennyt luokkaan ja aloittanut väkivallan. Silminnäkijöiden mukaan henkilöllä olisi ollut miekka.

Arkistokuva kauppakeskus Hermannista. Kuva: Juha Poutanen

Poliisi on ottanut yhden epäillyn jo kiinni. Poliisit tutkivat parhaillaan kauppakeskuksen tiloja edelleen.

Alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta. Rakennukseen on tullut myös useita palohälytyksiä ja pelastuslaitos on paikalla.

Poliisi on rajoittanut liikkumista alueella.