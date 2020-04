Kolme uutta koronakuolemaa – viruksen uhrina kuollut Suomessa yhteensä 75 ihmistä

Koronaviruskuolemia on nyt Suomessa 75, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita on nyt kolme enemmän kuin eilen.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi THL:n mukaan koko maassa 215 ihmistä, joista tehohoidossa on 76. Sairaalassa hoidettavien viruspotilaiden määrä oli vähentynyt eilisestä yhdellätoista.

THL kertoi aiemmin päivällä, että Suomessa on varmistettu yhteensä 3 369 koronavirustartuntaa. Määrä oli noussut eilisestä 132 tartunnalla.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 61 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Uusista tapauksista 95 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Tartuntoja Husin piirissä on nyt 2 133.

Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa epäilyistä testataan. Koronavirustestejä on tehty nyt Suomessa noin 49 700.

Tartunnoista yli kolmasosa Helsingissä

Paikkakunnista Helsingin todettujen koronatartuntojen määrä kipusi tänään 1 207:ään. Uusia tartuntoja löytyi pääkaupungissa 58.

Espoossa todettuja koronatartuntoja on 327 ja Vantaalla 255. Niissä kummassakin uusia tartuntoja kirjattiin kymmenkunta.

Suomen kaupungeista Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä on kussakin todettu nyt vajaat sata koronatartuntaa.

Pienemmistä kaupungeista suhteessa runsaasti koronapotilaita on esimerkiksi Järvenpäässä (55). Salossa on sielläkin löydetty 40 tartuntaa.

Ikäryhmistä eniten koronapotilaita on 50–59-vuotiaissa, joissa on tavattu Suomessa 699 tartuntaa. Toiseksi eniten eli 585 sairastunutta on todettu ikäryhmässä 40–49-vuotiaat.

Koronavirus on löydetty Suomessa hieman useammin naisilta kuin miehiltä. Toisaalta koronavirukseen kuolleissa on globaalisti enemmän miehiä kuin naisia.