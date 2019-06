Kolme venettä varastettu samasta paikasta – jyväskyläläinen Anssi turhautui kaupungin ja poliisin toimintaan

Paloniemessä asuva Anssi Eloranta on huono-onninen venemies. Häneltä varastettiin juuri kolmas soutuvene samalta alueelta. Edellinen meni viime juhannuksena.

– Tuttava kysyi, että olenko jo vesille lähtenyt, ja siitä tajusin, että taas on vene lähtenyt paikalta. Edellisestä jäi sentään ketjut jäljelle. Nyt hävisi kaikki, Eloranta toteaa.

Elorannan mukaan poliisi on melkoisen aseeton venevarkauksissa. Aiemman veneen kohdalla poliisi ilmoitti Elorannalle kolmen viikon jälkeen lopettavansa rikoksen tutkinnan. Mitään merkkejä veneestä ei ollut tullut esiin.

Tällä kertaa Eloranta oli tehnyt veneeseen runsaasti merkintöjä, jottei se olisi houkuteltava varastettava.

– Nimesin veneen ulkopuolelta ja sisältäkin niin, ettei merkintöjä saa helposti poistettua. Ilmeisesti se ei kuitenkaan haitannut varkaita.

Jyväskylän kaupungin satamamestarin Matias Metsäpellon mukaan venevarkauksia ei ole tapahtunut sen enempää kuin viime vuosinakaan.

– Teemme aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä poliisin kanssa, ja raportoimme heille siirretyistä veneistä mahdollisia varkaustapauksia silmällä pitäen.

Eloranta pitää toimia kuitenkin riittämättöminä. Hän peräänkuuluttaa, että varkauksista ja niiden ennaltaehkäisystä pitäisi olla enemmän tietoa saatavilla.

– Varsinkin nämä Päijän-veneet tuntuvat olevan todella haluttuja. Kyllä näitä varkauksiakin suhteettoman paljon tapahtuu. Viime vuonna tietooni tuli jo tuttavapiiristä yli kymmenen venevarkautta.

Eloranta kaipaisi ongelmalle enemmän julkisuutta.

– Ongelmalle ei tapahdu mitään, jos vain todetaan, että näin se nyt vaan menee. Viranomaisvinkkien ja ongelma-alueiden uutisoinnin pitäisi olla julkisempaa. Ohikulkijoiden ja satama-alueilla liikkujien aktiivisuus on myös olennaista. Kaupungin ja poliisin yhteistyöstä pitäisi tehdä oikeasti konkreettista ja toimivampaa. GPS-paikantimet voisivat olla myös hyvä idea veneisiin.

Rikosylikomisario Olavi Saunamäen mukaan venevarkauksissa oli viime vuonna piikki, mutta tänä keväänä on ollut rauhallisempaa.

– Tällä hetkellä ei ole mitään tiettyä aluetta, missä varkauksia tapahtuisi enemmän. Meidän rikostutkijat ovat seuranneet tilannetta tiiviisti. Nämä Päijän-veneethän ovat ikään kuin soutuveneiden "mersuja", ja siksi haluttua tavaraa.

Saunamäen mukaan uusissa Päijän-veneissä on sarjanumerotkin, joilla ne on yksilöity. Hän kehottaa veneenomistajia merkitsemään veneitään esimerkiksi juuri nimeämällä niitä, kuten Elorantakin on tehnyt. Eloranta teki uuden veneen kohdalla kaikkensa, ettei sitä varastettaisi. Sekään ei auttanut.

– Maalasin keulaan veneen nimeksi Ruutana sekä kaiversin yhteensä 13 paikkaan veneen ulko- ja sisäpuolelle puhelinnumeroni, maalasin kaiverruksen mustalla ja peitin nämä vielä epoksiliimalla. Jos haluaa veneen myydä jollekin, vene on maalattava uudelleen tai hiottava kaiverrukset pois, mutta outoja jälkiä jää uuden käyttäjän ihmeteltäväksi joka tapauksessa, kertoo Eloranta.

Näissä tilanteissa Saunamäki painottaa myös ostajan velvollisuutta olla tarkkana venettä ostettaessa.

– Kauppatilanteessa ostajallakin on vastuuta. Aina pitäisi selvittää veneen taustat tarkasti ostettaessa. Jos joku myy tunnistein "halvalla" ja "nopeasti", on toiminta jo todella epäilyttävää, sanoo Saunamäki.

Saunamäen mukaan joitakin varastettuja veneitä löydetään. Jotkut rikolliset anastavat niitä ikään kuin vain lainatakseen hetkeksi. Joitakin löytöveneitä on myös poliisin takavarikkovarastossa ilman löytyneitä omistajia. Elorannan veneitä sieltä tuskin löytyy.

Eloranta on aktiivinen veneilijä, ja aikoo ostaa edelleen uuden veneen, mutta toivoo asiaan muutosta.

– Se on kaikkien etu, että tällaiset rikolliset saadaan kiinni. Vesialueita omistavien kaupunkien tulisi myös vaihtaa kokemuksia ja tietoja. Sitä kautta saattaisi paljastua jopa varkausliigoja, pohtii Eloranta.

Elorannalla on ollut muitakin vaikeuksia Paloniemessä sijaitsevan venepaikkansa kanssa: Keskisuomalainen kertoi toukokuussa, että toinen veneilijä oli pitänyt venettään luvatta Elorannan venepaikalla vajaan viikon.