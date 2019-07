Kolme villisikaa juoksi auton eteen Kesälahdella – loukkaantunutta villisikaa ei kannata nousta autosta ihmettelemään, asiantuntija varoittaa

Kolme villisikaa juoksi henkilöauton eteen torstain vastaisena yönä Kiteen Kesälahdella Pohjois-Karjalassa. Auto törmäsi poliisin tietojen mukaan ainakin yhteen villisikaan. Henkilöautoa kuljettanut 18-vuotias keravalaismies ja kyydissä ollut matkustaja eivät loukkaantuneet törmäyksessä.

Villisiat juoksivat auton eteen tien oikealta puolelta. Henkilöauton oikea etulokasuoja, kylki ja pohjapanssari vaurioituivat törmäyksessä. Törmäyksen jälkeen kaikki kolme villisikaa jatkoivat matkaansa maastoon.

Loukkaantuneena villisika on vaarallinen

Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelijan Ohto Salon mukaan villisika törmää harvoin autoon, toisin kuin esimerkiksi hirvieläimet.

– Villisika on eläimenä valpas ja älykäs, se osaa vältellä autoja. Sen takia onnettomuuksia tapahtuu vähemmän kuin mitä määrän puolesta voisi, hän sanoo.

Eniten onnettomuuksia tapahtuu villisikatiheillä alueilla. Suomessa näitä alueita ovat itäinen Uusimaa ja Kaakkois-Suomi.

– Pohjois-Karjalassa sikojen rajaliikennettä on toki jonkin verran. Laumat siellä ovat isompia, Salo arvioi.

Lisäksi Salon mukaan vilkkaan tien lähistöllä syntynyt pahnue voi lisätä paikallista riskiä, etenkin jos joukko lähtee ylittämään tietä.

Loukkaantuneena villisika on vaarallinen. Salon mukaan erityisesti karjut ovat vihaisia, ja niitä tulisi kunnioittaa samalla tavalla kuin vihaista karhua.

– Jos villisikaan törmää ja se haavoittuu, ei kannata nousta autosta heti ulos.

Villisikoja metsästetään yhä enemmän

Villisikoja on Suomen luonnossa Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan 1 500–2 650 yksilöä. Arvio on tammikuulta. Verrattuna vuoden 2018 villisikamäärään, yksilöitä on luonnossa huomattavasti vähemmän.

Villisikaa saa metsästää koko maassa ympäri vuoden. Poikkeuksen tekee villisikanaaras, joka on rauhoitettu maaliskuun alusta heinäkuun loppuun, jos naarasta seuraa alle vuoden ikäinen jälkeläinen.

Suomen riistakeskuksen arvion mukaan villisikasaaliiden määrät ovat olleet parin viime vuoden ajan kasvussa.