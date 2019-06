Kolmekymppinen nainen kähvelsi yli 600 euron edestä tavaraa Keljon Prismasta – kätki tuotteet foliolla vuorattuun reppuun

Hieman yli 30-vuotias nainen kähvelsi yli 600 euron arvosta tuotteita Keljon Prismasta Jyväskylästä perjantai-iltana puoli kymmeneltä.

Poliisin mukaan nainen oli kätkenyt tuotteet foliolla vuorattuun reppuun ja poistunut kassojen ohi maksamatta. Anastetun tavaran arvon vuoksi naisen epäillään syyllistyneen varkauteen.

Tapaus on edelleen tutkinnassa, mutta epäilty henkilö on poliisilla tiedossa ja varastetut tuotteet on saatu takaisin, poliisista kerrotaan.

Muuramessa ajo-oikeudeton rattijuoppo

Poliisi sai ilmoituksen mahdollisesta rattijuoposta Ysitiellä Korpilahdella hieman ennen puolta kahta perjantain ja lauantain välisenä yönä. Poliisi havaitsi auton Muuramen ohituskaistoilla matkalla kohti Jyväskylää.

Auto pysäytettiin, jolloin selvisi, että kuljettaja oli ajo-oikeudeton vuonna 1986 syntynyt mies. Kuljettaja otettiin kiinni poliisiasemalle. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.