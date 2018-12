Kolmekymppistä miestä epäillään vakavan väkivaltarikoksen valmistelusta – etsi rikoskumppania netistä

Helsingin käräjäoikeus vangitsi lauantaina noin 30-vuotiaan suomalaismiehen todennäköisin syin epäiltynä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Poliisi sai vihiä asiasta, kun mies etsi rikoskumppania netin välityksellä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Olli Töyräs KRP:stä. Poliisin tietojen mukaan mies on toiminut yksin.

– Tällä haavaa ei ole tietoa tai ajatusta siitä, että olisi useampi, sanoo Töyräs STT:lle.

Hän ei kerro, kehen tai mihin väkivaltarikoksen suunnittelu kohdistui.

– Kohdetta en yksilöi tässä vaiheessa tutkintaa, eikä se ole välttämättä aivan yksilöitävissäkään. Henkilö mietti kohdistavansa väkivaltaa ei kehenkään tiettyyn ihmiseen, vaan useampaan ihmiseen, Töyräs sanoo.

Valmistellulla rikoksella ei siis ole yhtä kohdetta, kuten perheenjäsentä tai puolisoa, Töyräs vahvistaa.

"Millään ryhmällä ei ole syytä pelkoon"

Tutkinnanjohtaja ei ota kantaa siihen, oliko mahdollinen kohde esimerkiksi oppilaitoksessa tai jossakin tapahtumassa olevat ihmiset.

Millään ryhmällä tai kohteella ei ole syytä pelkoon, Töyräs sanoo.

– Juttu on täysin hanskassa. On yksittäisestä ihmisestä kysymys. Ei ole olemassa mitään klaania jossain, vaan on yksittäinen epäilty tässä vaiheessa.

Kyse on vasta rikosepäilystä. Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta voi tuomita vankeutta enintään neljä vuotta. Rikoksesta voidaan tuomita se, joka valmistelee murhaa, tappoa, surmaa tai törkeää pahoinpitelyä.

Teon tunnusmerkistön täyttymiseksi edellytetään joko tekovälineen hallussapitoa, yksityiskohtaista suunnitelmaa taikka yllyttämistä tai suostumista kyseisen rikoksen tekoon.

Töyräs ei kerro, epäilläänkö miehen valmistelleen henkirikosta vai törkeää pahoinpitelyä.

– Sitä on vaikea sanoa. Onneksi kumpaakaan ei ole tapahtunut.

Töyräs ei myöskään kommentoinut suunnitellun teon ajankohtaa tai sitä, onko miehellä aiempaa rikoshistoriaa.