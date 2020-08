Kolmen päivän tartuntaputki katkesi: Keski-Suomessa ei yhtään koronatartuntaa – katso kuntakohtaiset erot koko Suomesta

Keski-Suomessa ei sunnuntaina todettu yhtään uutta koronavirustartuntaa. Kyse on ensimmäisestä nollapäivästä keskiviikon jälkeen. Kaikkiaan Keski-Suomen koronatapausten määrä on 152.

Toisaalta tartuntojen määrä Keski-Suomessa on pysynyt jatkuvasti pienenä: tällä viikolla maakunnassa on raportoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan viidestä uudesta tartunnasta. Tartunnoista kolme on todettu Laukaassa, yksi Jyväskylässä ja yksi Muuramessa.

Maakunnan tilastoissa eivät ole mukana Jämsän tartuntaluvut, sillä kaupunki kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin. Jämsässä varmistettuja tautitapauksia on edelleen 12.

Koko Suomessa on sunnuntaina raportoitu 14 uutta koronatartuntaa. Tapausten määrä on nousussa, sillä kahden viime viikon aikana on todettu 145 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koronatestejä Keski-Suomessa oli lauantaihin mennessä tehty 14 484. Testimäärät päivittyvät THL:n tilastoihin iltapäivällä.

Uusia tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana todettu 336 kappaletta, kun edeltävän kahden viikon aikana luku oli 191.

Viimeisen viikon aikana tartuntoja todettiin THL:n mukaan 189 kappaletta.

THL raportoi uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.