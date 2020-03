Kolmen sepän patsas sai "koronapäivityksen" Helsingissä – katso kuvat

Helsingissä Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun risteyksessä sijaitseva Kolmen sepän patsas on saanut "koronapäivityksen".

Teoksen kolme seppää takovat nyt koronaviruspöpöä hengityssuojaimet kasvoillaan. Patsaan jalustalle on kiinnitetty teksti "Stay strong" eli Pysy vahvana.

Lehtikuvan valokuvaaja ikuisti "uudistuneen" teoksen maanantaina.

Kolmen sepän patsas valmistui vuonna 1932. Kyseessä on Felix Nylundin (1878–1940) pronssinen teos, jonka virallinen nimi on Kolme seppää. Patsas vaurioitui jatkosodan pommituksissa, ja tuhon jälkiä on yhä nähtävillä esimerkiksi patsaan jalustassa.

Tuoreen "koronapäivityksen" tekijästä ei toistaiseksi ole tietoa.