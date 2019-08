Kolmen vuoden evakko on ohi: Jämsänkosken yhtenäiskoulu valmistui – "Kun oppilaat ovat erilaisia, tulee tilojenkin olla erilaisia"

Koululaisten kolmen vuoden väistötilaelämä on nyt Jämsänkoskella ohi. Uusi upea Jämsänkosken yhtenäiskoulu on kohonnut ja valmis vastaanottamaan huomenna torstaina reilu 420 oppilasta opettajineen.

Pihatyöt koulun miljöössä ovat kuitenkin vielä kesken, mutta niitä jatketaan pitkin syksyä ja ensi vuonna.

Opettajajoukko pääsi jo eilen tiistaina asettumaan uuteen työympäristöönsä. Rehtori Antti Mannisen mukaan ilmeet olivat hymyvoittoisia, vaikka rakennusmiehet tekivätkin yhä viimeistelytöitä.

– Fiilis oli jännittynyt ja ihmettelevä. Jokunen taisi alkuun eksyäkin, kunnes koko koulu hahmottui, Manninen kertoo opettajien ensireaktioista.

Englanninopettaja Suvi Mankkinen purki tyytyväisenä muuttolaatikoiden tavaroita uusiin luokkatiloihin.

– Kyllä tämä aika kodikkaalta tuntuu, Mankkinen hymyili.

– Valon määrä lisääntyi, opettajajoukosta hihkaistiin.

Rehtori Mannisen mukaan koulusta tuli juuri sellainen kuin suunniteltiin. Kaiken kaikkiaan uudella koululla on kokoa 7 000 neliömetriä, joista uusia tiloja on yhteensä 4 000 neliömetriä. Koulun liikuntasali ja ruokasali ovat niin sanottua vanhaa osaa, mutta muun muassa opetustilat loistavat uutuuttaan.

Koululaisten jalkojen alle levitettiin yli 600 neliömetrin verran tekstiilimattoa, jolla rehtori Mannisen mukaan voi vaikka loikoilla opiskelujen ohessa.

Koulu on moderni kokonaisuus, jota vahvistavat lukuisat interaktiiviset toiminnot älynäyttöineen.

– Ei ole enää liitutauluja, Manninen naurahtaa.

– Lisäksi katolta löytyy aurinkopaneeleja, joiden avulla me pystymme olemaan omavaraisia sähkön suhteen ainakin kesän ajan. Ehkä myös muulloinkin, Manninen iloitsee.

– Tämä on tarkoitus tuoda myös oppilaille ilmi, jotta he näkevät, mikä on aurinkoenergialla tuotettua, rehtori jatkaa.

Jämsänkosken yhtenäiskoulussa ahertaa huomisesta alkaen seudun 3.–9. vuosiluokan oppilaat. Eskarit sekä 1.–2. vuosiluokan oppilaat jatkavat Korven koulussa. Kunnan taloudessa uusi koulu on tarkoittanut noin 10 miljoonan euron lovea, joka ei juuri muuttunut alkuperäisestä arviosta.

Pihatöihin upposi kymmeniä tuhansia, mutta lisää menoeriä on luvassa. Koulun pihalle on nimittäin suunnitteilla isompi kokonaisuus, joka pitää sisällään kuntoilulaitteita monitoimiareenan kera.

– Koulu mahdollistaa hyvin monipuolisten opetusmenetelmien käytön. Minun slogan onkin ollut, että kun oppilaat ovat erilaisia, tulee tilojenkin olla erilaisia, Manninen sanoo.

Rehtorin mielestä kaksi parasta asiaa uudessa koulussa ovat opetuskalusteet värimaailmoineen sekä avoimuus.

– Lasiseiniin olen ihastunut. Ne ovat turvalasia ja tuovat läpinäkyvyyttä ja kodikkuutta tänne.

Vaikka sisätilat ovat viihtyisät, aikoo rehtori patistaa oppilasjoukon heti ensimmäisestä päivästä alkaen ulos.

– Vetoan heti ensimmäisenä päivänä oppilaisiin, että joka päivä mennään ulos ja otetaan happea.