Kolmevuotiaan Roopen elämää vaikeuttaa sairaus, johon ei ole myönnetty toistaiseksi lääkehoitoa

Sääli, suru, viha, itsesyytös, avuttomuus. Kuopiolaisen kolmevuotiaan Roope Huuskosen äiti Siru Heikkinen on käynyt koko tunneskaalan läpi kuultuaan lapsensa diagnoosin.

Lihasrappeumatauti SMA-3 heikentää Roopen lihaksia ja nyt vielä kävelevä taapero joutuu pyörätuoliin tulevaisuudessa. Rappeutumista ehkäisisi Nusinerseeni-niminen lääke, mutta tällä hetkellä sitä ei ole Roopen diagnoosilla oleville potilaille saatavilla.

– Ymmärtääkseni korkean hinnan takia lääkettä eivät saa ne potilaat, joilla rappeuma ei ole henkeä uhkaava. Koen sen todella epäreiluna, suorastaan laiminlyöntinä. Lääke voisi säilyttää Roopen liikuntakyvyn ja hän voisi välttää pyörätuolin, Heikkinen sanoo.

Nusinerseeni on hyväksytty spinaalisen lihasatrofian eli SMA:n eri tyyppejä sairastaville lääkehoidoksi jo Kroatiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Norjassa, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Espanjassa ja Israelissa. Lääke on kallis, yksi selkäytimeen laitettava pistos maksaa noin 80 000 euroa. Heikkisestä tämä ei riitä perusteeksi evätä hoitoa.

– Suomeen tuotiin kaksi pandaa Kiinasta ja yhden ylläpito vuodessa maksaa noin miljoonan. Miten tähän on rahaa, jos sairaille lapsille ei ole varaa lääkkeisiin, hän ihmettelee.

Roope syntyi elokuussa 2015 terveenä poikana, joka oppi ryömimään ja konttaamaan normaalisti. Vähitellen vanhemmat kiinnittivät huomiota pojan kömpelyyteen ja päivähoidossa havaittiin pojan kaatuvan usein. Kaksivuotiaana aloitettiin tutkimukset, sillä Roope ei oppinut juoksemaan eikä menemään kyykkyyn.

Piinaavien tutkimuskuukausien aikana magneettikuvattiin lihaksia, päätä, selkäydintä ja otettiin verikokeita. Lopulta lihaksesta otettu koepala vahvisti diagnoosin, ja neurologi kertoi vanhemmille uutiset.

– Se oli noin vuoden kestäneen tutkimusrumban jälkeen helpotus. Samalla aivoissa alkoivat pyöriä kysymykset. Mitä nyt, miten tulevaisuudessa? Sairaus vaikuttaa kaikkiin lihaksiin, myös hengityslihaksiin ja sydämeen.

Roope oli vastikään sairaalassa unitutkimuksessa, jossa selvitettiin, miten hänen hengityslihaksensa toimivat nukkuessa. Äidille ja isälle pojan näkeminen lukuisissa piuhoissa on aina yhtä tuskallista ja yleensä isä onkin pojan kumppanina tutkimuksissa.

– Olin pojan kanssa yön sairaalassa ja valvoin hänen untaan.

Arjessa Roopen sairaus näkyy liikkumisen hitautena, kömpelyytenä, väsymyksenä, kaatuiluna ja kipuina. Hän itse suhtautuu asiaan lapsen selkeydellä hyväksyvästi. Heikkinen aikoo puhua sairaudesta lapsensa kanssa avoimesti iän huomioiden.

– Hän on peruspositiivinen ja iloinen lapsi, jonka kanssa puuhataan paljon. Liikunta on välttämätöntä, joten uimme, kävelemme ja käymme leikkipuistoissa.

KYSin neurologiselta osastolta vanhemmat saivat selkeää ja tarkkaa tietoa rappeumasairaudesta. Heikkinen myöntää heti ajatelleensa, olisiko hän odotusaikana voinut toimia jotenkin toisin ja ehkäistä lapsen sairastumisen. Vastaus oli yksiselitteinen.

– Neurologi sanoi heti, että kyse on geenivirheestä eli sattumasta. Me olemme nyt eläneet diagnoosin kanssa kaksi kuukautta ja päällimmäisenä on viha ja pettymys siitä, ettei Roopelle anneta lääkettä, joka säästäisi hänet monelta vaivalta. Olisi aika upeaa nähdä oman lapsensa hiihtävän, juoksevan ja elävän aikuisena itsenäisempää elämää.

Siru Heikkinen on valmis taistelemaan lapsensa ja toisten vastaavaa sairautta sairastavien oikeudesta lääkitykseen.

SMA Finland on spinaalista lihasatrofiaa sairastavien ja heidän läheistensä valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa lääkehoito-oikeutta kaikille SMA:n eri tyyppejä sairastaville Suomessa.

– Lääke kuuluisi minusta kaikille niille, jotka voivat saada siitä apua. Liikuntakyvyn säilyminen on niin iso asia. Ei raha tai se, että viekö sairaus lopulta hengen, voi olla ainoita perusteita lääkehoidon saamiselle, Heikkinen sanoo.