Kolmikantaa puolustava Lasse Laatunen: Työmarkkinoiden pelikentälle tullut liikaa ylimääräisiä pelaajia, jotka potkivat palloa katsomoon

Työmarkkinoiden pelikentälle on tullut ylimääräisiä pelaajia, jotka yrittävät potkia palloa katsomoon tai sitten istuvat pallon päällä. Nämä pelaajat pitää saada kentältä pois, koska he eivät edes yritä pelata kunnon peliä.

Näin analysoi Etelärannan työnantajajärjestöissä yli 40 työskennellyt Lasse Laatunen työmarkkinoiden pelikenttää maanantaina Helsingissä, missä julkistettiin Laatusen kirjoittama Sopimisen edistäminen työmarkkinoiden murroksessa. Kokemusperäisen analyysin oli tilannut Laatuselta Teollisuuden palkansaajat TP, joka on 14 jäsenliittonsa yhteistyöjärjestö.

Yrittäjät ja Keskuskauppakamari hääräävät

Laatunen puolustaa analyysissaan kolmikantaa ja kritisoi sitä, että nyt pelikenttää on annettu yrittäjille ja Keskuskauppakamarille. Elinkeinoelämän keskusliiton sääntömuutos palkkaneuvotteluista on näkynyt kolmikantaisessa lainvalmistelussa.

Keskusjärjestöjen työmarkkinapolitiikasta on kadonnut tärkeä osa ja pihvi on kadoksissa. EK vahvana toimijana on väistynyt ja tilalle ovat nousseet julkisuudessa Suomen Yrittäjät ja Keskuskauppakamari. Painopiste on siirtynyt poliittiseen päätöksentekoon.

Laatunen muistutti jälleen, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kiista irtisanomislaista oli täysin turha taistelu. Hallituksen malli oli lopulta sama kuin nykyinen oikeuskäytäntö.

– Suomen yrittäjät käyttivät valtaa omien toimihenkilöidensä kautta, Laatunen sanoi.

Heitä istuu sekä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) että valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) esikunnassa. Laatunen jatkoi, että Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi (kok.) heiluu twitterissä.

– Siteeraukset vaikuttavat siltä, ettei se asiantuntemus kauhean vahvoissa kantimissa ole, Laatunen letkautti.

Kolmikanta hajauttaa valtaa

Laatusen keskeinen teesi on, että työmarkkinakonfliktit eivät ole toimiva tapa uudistaa työmarkkinoita, sillä konflikteissa häviävät kaikki. Työ- ja sosiaalilainsäädännön uudistamisessa kolmikantainen valmistelutapa sitä vastoin on omiaan estämään poliittisten työtaistelujen syntyä.

– Kolmikanta vakauttaa työmarkkinoita ja takaa asiantuntemuksen valmistelutyössä. Näen sen terveenä vallankäytön hajauttamisena. Se voi sovittaa yhteen vaikeita ristiriitoja ja tuo valmiita esityksiä poliittisia päätöksiä varten.

Kaksi erilaista näkemystä

Laatunen sai näkemyksilleen tukea hallitusneuvos Tarja Krögeriltä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän ilmoittautui vankkumattomaksi kolmikannan kannattajaksi, koska se auttaa sovittamaan erilaisia näkemyksiä yhteen.

Krögerin mukaan nykyinen hajautettu malli näkyy lainsäädäntöpöydässä. Kun toimijoita on enemmän, on aiempaa haastavampaa ottaa kaikki eri tahot huomioon.

Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sen sijaan sanoi, ettei koe Laatusen näkemyksiä vanhan järjestelmän puolustuspuheenvuorona ja keskustelussa pitää saada ravistella rakenteita.

Hän viittasi Laatusen analyysiin, jossa työmarkkinajärjestöjen on syytä kolmikantaisessa valmistelussa muistaa kolme hyvää sääntöä. Ensinnäkin pitää aidosti pyrkiä nykytilaa parempaan ratkaisuun. Mittarina on uudistuksen työllistämistä tukeva vaikutus.

Toiseksi valmistelutilanne ei ole paikka esittää uhkavaatimuksia. Kolmanneksi lainsäädännön lakitekninen hiominen kannattaa jättää lainvalmistelun vaatimukset osaaville virkamiehille.

Laatusen mukaan politiikassa toimitaan vaalikausittain. Menestyvä työmarkkinapolitiikka sen sijaan pystyy paljon pitkäjänteisempään toimintaan, josta työeläkejärjestelmän uudistaminen on hyvä esimerkki.

Yleissitovuus kiinni työantajista

Työehtopolitiikassa vientiteollisuusvetoisen työmarkkinamallin on Laatusen mukaan lunastettava laaja poikkisektoriaalinen hyväksyttävyys kilpailukyvyn, työllisyyden ja työehtojen kehittymisen kautta. Alakohtaiset poikkeamistarpeet muilla sopimusaloilla edellyttävät vahvaa koordinaatiota palkkakilpailun ryöstäytymisen estämiseksi.

– Vuoden 2007 opetuksia ei pidä unohtaa. Päänavaajan aseman suojeleminen sovittelussa on osa työrauhan edistämistä ja ylläpitoa. Laajasti tulkiten sovittelijan virkavelvollisuus on puolustaa päänavaajan asemaa.

Laatusen mukaan ay-liike on edelleen vahva, vaikka työntekijöiden järjestäytymisaste on laskenut. Työantajien ja poliitikkojen kannattaa noteraata tämä vahvuus.

Laatusen mukaan yleinen väärinkäsitys työantajapuolella on se, että järjestäytymisasteen lasku kaataa yleissitovuuden.

– Ratkaisevaa on työnantajien järjestäytyminen, Laatunen sanoi.

Jos keskusjärjestöt eivät halua palata luontevaan rooliinsa työmarkkinapolitiikan vetäjiksi, Laatunen suosittelee teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin sopimusryhmittymille toimintamallien kehittämistä niin, että ne tarvittaessa ottaisivat vastuuta myös kolmikantaisen lainvalmistelun toteutumisesta. Toimialakohtaiset tarpeet otettaisiin näin paremmin huomioon lainsäädännössä.

Syyperusteinen sosiaaliturva

Seuraavan hallituksen työlistalla on todennäköisesti sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Laatunen muistuttaa, että työmarkkinajärjestöillä on yhteinen intressi puolustaa ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, työn ensisijaisuutta ja turvan syyperusteisuutta erilaisia kansalaispalkkamalleja vastaan. Siksi järjestöjen kannattaisi huolehtia edustuksestaan uudistusten valmistelupöydässä.

– Muussa tapauksessa käteen voi jäädä vain maksajan rooli, Laatunen arvioi.