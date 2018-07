Kolmikymppisen miehen epäillään tappaneen Savonlinnassa kadonneen naisen – naista etsitään yhä

Poliisi epäilee, että Savonlinnassa viikonloppuna kadonnut kolmikymppinen nainen on joutunut henkirikoksen uhriksi. Asiaan liittyen on pidätetty savonlinnalainen 32-vuotias mies, joka on poliisin alustavassa puhuttelussa myöntänyt myötävaikuttaneensa naisen kuolemaan.

– Henkilö on pidätetty, ja hän on ollut yhteistyöhaluinen, kertoo rikosylikomisario, tutkinnanjohtaja Sami Asikainen.

Tapausta tutkitaan tappona.

Naista ei ole vielä löydetty, mutta Asikaisen mukaan etsintöjä on tarkoitus tehdä maastossa. Etsintäaluetta on saatu rajattua epäillyn kertoman pohjalta. Asikaisen mukaan poliisi arvioi nyt, missä etsintöjä on järkevää tehdä. Aktiivista etsintää poliisi ei tällä hetkellä tee.

Asikaisen mukaan mies on ainakin jossain määrin vastaillut kysymyksiin uhrin sijainnista.

– Siinä määrin kun on kyennyt vastaamaan.

Nainen katosi juhlista Kellarpellosta Savonlinnasta viikonloppuna. Poliisi ei kerro, tunsiko epäilty uhrin entuudestaan.