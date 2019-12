Kolmoismurhaaja suunnitteli muuttoa Jyväskylän seudulle – vapautuu torstaina, mutta muuttaakin Iltalehden mukaan toisaalle

Helmikuussa uutisoitiin, että vankilasta vapautuva kolmoismurhaaja ja entinen jengipomo Lauri Johansson, 54, muuttaisi tuomionsa jälkeen asumaan Jyväskylän seudulle.

Vaan ei muutakaan. Iltalehti kertoo, että Johanssonin valvottu koevapaus alkaa torstaina ja hän on tehnyt vuokrasopimuksen Valkeakoskella sijaitsevaan asuntoon. Viime vuodet Johansson on asunut Naarajärven avovankilassa Pieksämäelle. Johansson on istunut vankilassa 18 vuotta ja ollut omien sanojensa mukaan kuivilla huumeista vuodesta 2009.

Valvottuun koevapauteen voi päästä puoli vuotta ennen ehdonalaiseen vapauttamista. Helsingin hovioikeus on päättänyt, että Johanssonin ehdonalaisuus alkaa ensi vuoden kesäkuun 1. päivänä.

Johanssonin siteet Keski-Suomeen ovat jääneet epäselviksi. Hän on kotoisin Lapinjärveltä. Rikollisjärjestö Natural Born Killersin Johansson perusti Helsingissä.