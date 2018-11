Kolmostie poikki Laihialla: tieturmassa henkilöauto ja viisi hevosta

Laihialla Pohjanmaalla on sattunut tieturma, jossa on osallisina henkilöauto ja viisi hevosta. Kolmostien liikenne on suljettu turman takia Jokikylän ja Kylänpään välillä.

Hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta kello 19.27. Pelastuslaitos tai poliisi eivät ole antaneet onnettomuudesta vielä muita tietoja.

Turmapaikalla on käytössä kiertotie. Liikenneviraston mukaan valtatie päästäneen avaamaan liikenteelle kello 21:een mennessä.

Poliisin Pohjanmaan tilannekeskuksesta kerrottiin, että Kolmostien liikenne on ollut turmapaikalla illan mittaan melko hiljaista.