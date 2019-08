Kolumni: Bussikuskien tylyyttä ja lämmintä huolehtimista – ihmisten kokemukset eroavat valtavasti

Savonlinjan kuljettajan pelisilmä ei varmasti ollut terävimmillään elokuisella viikolla, kun turkulainen 85-vuotias mies nousi bussiin Jyväskylässä tavatakseen Toivakassa sukulaisensa. Matkustaja oli aloittanut taipaleensa Turusta, ja bussin vaihto oli Jyväskylässä. Vanhuksen bussilipun oli ostanut hänen tyttärensä netistä kohtaamatta lipun myyjää. Vaillinaiseksi jäi vanhuksen ja kuskinkin kohtaaminen.

– Kysyin kuljettajalta, että meneekö tämä Toivakkaan, kun olen menossa sinne Toivakan kirkolle. Kuljettaja vastasi vähän töykeästi, että auto menee tienhaaran kautta, kertoi mies (KSML 28.8.).

Kuski ei täsmentänyt tienhaaran sijaitsevan 14 kilometrin päässä vanhuksen määränpäästä.

Verkossa julkaistu juttu on kerännyt kymmeniä kommentteja lukijoilta. Osa näkee syylliseksi bussikuskin, osa vanhuksen ja muutamat lipun ostaneen tyttären.

Pysähtyvä bussi on yhä harvinaisempi pienillä paikkakunnilla, ja yksi kommentoijista toteaa nykyisten bussiaikataulujen lukemisen taitolajiksi. Sitä ei edistäne heikko paikallistuntemus.

Kerrotussa tapauksessa asiakastilanne epäonnistui. Savonlinjan liikennepäällikkö Teuvo Punavaaran mukaan kolikolla on aina kaksi puolta, mutta yhtiö kiinnittää jatkossa huomiota iäkkäiden ja ulkopaikkakuntalaisten jatkoyhteyksiin (KSML 29.8.).

Lukijat ovat kommentoineet myös hersyvästi. Osa bussien asiakkaista on ollut perin joustavia. Ekin mukaan Halla-Otto kysyi Vaajakoskella linja-auton rahastajalta, että meneekö tämä Joutsaan. Rahastaja sanoi, että ei tämä mene Joutsaan vaan Hankasalmelle. No on mulla tuttuja sielläkin sanoi Otto ja nousi autoon.

Järvilaakson Topi muistaa erityisesti kuskeista Flinkmanin ja Lahtisen.

– Sillon palavelu pelas, tosiaan jätettiin tarvittaissa vaikka oven pieleen. Kuskit tunsivat joka torpan asujaimet, ei joutunu vieraskaan hukkaan kun sanoi vain kenen luokse mänössä.

Agathan mukaan epäystävällisyys on tavaramerkki Helsingissä.

– Eräs matkustaja valitteli rahastajalle, että roska-autojenkin kuskit ovat teitä ystävällisempiä. No, niiden ei tarvitsekaan jutella sen paskan kanssa, jota kuskaavat, oli rahastajan vastannut.

Pölhön mukaan tylyjä ollaan Jyväskylässäkin.

– Jyväskylän liikenteen kuljettajalta kysyin meneekö bussi tiettyä tietä pitkin. Kuljettaja vastasi: Näytänkö mä joltain vitun matkaoppaalta?

Tosikon muisto edustaa lämmintä huumoria.

– Emäntä nosti kätensä vasemmalla puolella tietä pysäyttääkseen linja-auton. Kuljettaja avasi ikkunan ja sanoi että palatessa otetaan siltä puolelta.

Käkikello kertoo monille tutusta Parkkulaisen Reiskasta.

– Parkkulaisen Reiska huomas Askon eessä olevalla linja-autopysäkillä minkkiturkkiin sonnustautuneen naisimmeisen. Reiska pyysi kohteliaasti kumarruksen kera, että olisiko rouvalla antaa 20 penniä. Ei ole, tuli vastaus kipakalla äänen sävyllä. Linja-auto tuli pysäkille samalla hetkellä ja rouva oli nousemassa kyytiin. Reiska huusi ovelta kuskille: Elä helevetissä ota kyytiin, ei sillä oo rahaa.

Tuon tähän myös oman kokemukseni matkustajien keskustelusta. Edessäni istunut rouva ristelyreissun paluumatkalla voi pahoin ja yritti tyhjentää masun sisältöä muovipussiin. Puklaaminen eteni nihkeästi ja herra vieressä tokaisi: Anna kulta mennä vaan, kyllä minä sinulle seuraavalla taukopaikalla uudet makkaraperunat pistän, kun olet noihin noin kiintynyt.

Sitten rouvalla roiskahti.