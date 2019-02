Kolumni: Esperi Care on kertomus ideologioista

Esperi Care on kertomus uusliberalismin, managerialismin ja shareholderismin voimasta ja niiden luomasta uudesta normaalista.

Toisin kuin esimerkiksi nykypäivän kommunismi, nuo kolme ideologiaa ovat anonyymejä. Niiden voima on juuri siinä, että ne eivät näytä kyseenalaistettavilta ideologioilta vaan tiedeperusteisilta markkinatalouden tukipilareilta.

Uusliberalismi tavoittelee markkinoiden vapauttamista, sosiaalihuollon alasajoa ja yhteiskunnallisten tehtävien yksityistämistä. Aate kannattaa yksilöiden yhteiskuntaa, jossa vapaat markkinasuhteet ja individualistiset (kuluttaja)päätökset tuottaisivat optimaalisen hyvinvoinnin. Hintamekanismi ohjaa markkinoita, palkitsee parhaita ja rankaisee huonoja.

Maailmankuva yrityksistä ja julkisorganisaatioista on mustavalkoinen, heppoinen ja empiirisesti valhetta. Ensimainitut ovat tehokkaita, ketteriä ja asiakasorientoituneita hyvinvoinnin tukipilareita, kun taas jälkimmäiset tehottomia ja byrokraattisia hyvinvoinnin syömämiehiä.

Itse asiassa ainut asia, joka yhdistää yksityisiä yrityksiä on juuri se, että ne ovat hyvin erilaisia. Samaa koskee myös julkisorganisaatioista.

Vaikka uusliberalismiin perustuvat teoriat eivät osaa selittää, saati ennustaa yhteiskunnallisia muutoksia tai talouden käänteitä, niistä on tullut voimaantunut päätösten perustelu. Kun julkispalveluissa on ongelmia, vastaus on juurikin niiden yksityistäminen.

Tehokkaiden – saati sitten täydellisten – markkinoiden luominen on kuitenkin käytännössä miltei mahdotonta. Miksi sen pitäisi olla yleiskunnallinen tavoite – muutoin kuin ideologisin perustein?

Paradoksaalisesti uusliberalismista ei seuraa lukemattomien yritysten hillitön kuluttajia hyödyntävä kilpailu, vaan markkinoiden keskittyminen muutamalle korporaatiolle. Uusliberalismi kuten kommunisminkin on perinpohjaisesti epäonnistunut aate, jonka kaanonimaiset toteutukset ovat päätyneet turmiollisesti.

Managerialismi keskittyy ennen kaikkea organisaatioiden sisäisiin järjestelyihin, mutta aatetta levitetään kaikille yhteiskunnan ja yksityiselämän saroille. Sen keskeinen opinkappale painottaa organisaatioiden ja toimialojen samanlaisuutta, jolloin esimerkiksi metsäjätteihin, yliopistoihin ja vanhusten huoltoon voidaan soveltaa samoja yleispäteviä johtamisoppeja.

Managerialismi uskoo vallan keskittämiseen (yritys)johdolle. Tämä oikeutus perustuu johtajakastin parempaan osaamiseen ja yleispäteviin tekniikkoihin, joita varsinkin kauppakorkeakoulut ja konsultit tuottavat koodattuna tietona ja oppikirjoina.

Managereilla pitää siis olla oikeus kontrolloida, ja siksi johtamisen esteet on poistettava. Johtajien työt ovat jotenkin ylempiarvoisia kuin vaikkapa asiantuntijoiden ja työtekijöiden, ja johto on organisaation tärkein osa. Managerialismi pyrkiikin ottamaan päätöksentekovaltaa asiantuntijoilta ja työntekijöiltä.

Managerialismin retoriikkaa ovat kilpailu, tuloksellisuus, asiakaskeskeisyys ja henkilöstön hyvinvointi. Todellisuudessa aatteen märkä uni ovat monopolimarkkinat tai ainakin siniset laguunit, jossa sankarijohtajilla on tilaa temmeltää ja tienata hyvin ansaittuja miljoonia. Paradoksaalisesti managerialismi johtaa kustannusten mikrojohtamiseen vailla detaljituntemusta, mikä juurikin vaarantaa kauniit johtamisliturgiat.

1970-luvun talouskriisin yhdeksi syylliseksi nimettiin liikkeenjohtajakasti, joka ei riittävästi ahkeroinut osakkeenomistajien edun mukaisesti. Tämä synnytti taloustieteellistä tutkimusta teemasta, omistaja-arvoon pohjautuvat johdon kannustejärjestelmät ja ideologian nimeltä shareholderismi.

Shareholderismi muutti radikaalisti käsitystä yritysten olemassaolon tarkoituksesta: sidosryhmätasapainottelu vaihtui osakkeenomistajien ylivallaksi. Nyt osakkeenomistajat ovat yhteiskunnan ydinryhmä, joka kantaa yritystoiminnan riskin ja luo hyvinvointia investointipäätöksillään. Tästä syystä liikkeenjohtajat ovat osakkeenomistajien alaisia, joiden on pyrittävä maksimoimaan päämiestensä varallisuus.

Pörssiyritysten osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole merkittävin riskin kantaja, vaan paljon suuremman riskin ottavat tyypillisesti yrityksen asiakkaat, hankkijat ja työntekijät, joilla pelissä on helposti toimeentulo, perhe ja asuinpaikka.

Paradoksaalisesti shareholderismi ei tehosta yritystoimintaa, vaan ideologian pörssikurssijohtaminen vie kehittämisvelkaan ja ristiriitaan pitkäaikaisen kehittämisen ja johtoportaan bonustavoitteiden välillä; alun perin johdon ahneutta suitsimaan kehitetyt järjestelmät ovatkin monikymmenkertaistaneet johdon palkkiot. Shareholderismista kärsivät siten myös sijoittajat, yhteiskunnasta ja muista sidosryhmistä puhumattakaan.

Esperi Caressa kulminoituvat kaikki kolme ideologiaa. Julkisten palvelujen ulkoistaminen ’tehokkaille’ yksityisyrityksille, numeroilla johtavat ’hallitusammattilaiset’, joilla ei vähäisintäkään ymmärrystä siitä, mitä yrityksessä tapahtuu, sankarijohtajatar miljoonabonuksineen ja osakkeenomistajat, joiden tavoitteena pikavoitot vaikka sitten erilaisilla puliveivauksilla.

Kirjoittaja on Jyväskylän

yliopiston kauppakorkeakoulun professori.