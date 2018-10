Kolumni: Jos sote kaatuu, kaikki työ on aloitettava alusta

Panokset hallituksen sote- ja maakuntauudistuksessa ovat harvinaisen suuret. Jos sote-lait eivät valmistu tällä vaalikaudella, kaikki raukeaa ja lähes kaikki valmistelutyö on aloitettava alusta.

Oppositiopuolueet tietävät tämän, mutta ne puhuvat julkisuudessa nyt tehdyn työn hyödyntämisestä ja hallituksen mallin muuttamisesta. Tämä on puhdasta retoriikkaa samoin kuin puheet omasta sote-mallista. Millään oppositiopuolueella ei ole vaihtoehtoista ja toteuttamiskelpoista sote-mallia.

Jos sote aloitetaan uudelta pohjalta, se tarkoittaa, että myös lainsäädäntötyö on aloitettava uudelta pohjalta eli alusta. Koko prosessi kestää vähintään kolme vuotta.

Tämä tarkoittaa, että kaikkien puolueiden toivoma sosiaaliturvan kokonaisuudistus jää seuraavalla vaalikaudella soten jalkoihin. Soten kaatajat tietävät tämän, mutta ovat asiasta hiljaa.

Tuhannen ihmisen työ valuu hukkaan

Soten valmistelu aloitettiin maakunnissa 2017 eli lakeja on testattu kaksi vuotta. Jos uudistus nyt kaatuu, kaikki valmistelutyö valuu alas ja alkaa ennen näkemätön alasajoprojekti, joka kestää ainakin puoli vuotta. Mitä tästä ajattelevat ne tuhat ihmistä, jotka ovat valmistelleet uudistusta kokopäivätoimisesti parisen vuotta?

Samalla ajetaan alas muun muassa maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus Maakuntien Tilakeskus Oy sekä maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana. Kun ei ole lakia, yhtiöt on purettava.

Soten kaatuminen merkitsee myös sitä, että palveluiden ulkoistamista hillitsevä rajoittamislaki purkautuu eli edessä on terveyspalvelujen villi länsi. Ministeriössä on jo nyt iso nippu ulkoistamispyyntöjä, jotka realisoituvat eli hallitsematon markkinamalli toteutuu.

Kuntayhtymä ei ole ratkaisu

Puheet sote-kunnista ja kuntayhtymämallista ovat niin ikään pelkkää äänestäjien sumuttamista. Perustuslakivaliokunta on tyrmännyt kuntapohjaiset mallit ja jäljelle on jäänyt ainoastaan maakuntamalli.

Sote tarvitsee perustuslakivaliokunnan mukaan itsehallinnollisen alueen, maakunnan. Uudistusta ei voida rakentaa kuntapohjaisen mallin pohjalle. Maakuntia toki voi olla vähemmän kuin 18.

Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty, että kunnat siirtävät kaiken sosiaali- ja terveydenhuoltonsa vapaaehtoiseen kuntayhtymään. Vapaaehtoiset kuntayhtymät ovat kuitenkin osoittaneet toimimattomuutensa. Kunnilla ei ole yhtymissä muuta vaihtoehtoa kuin laskujen maksaminen.

Kuntayhtymämalli tarkoittaa käytännössä sitä, että erikoissairaanhoito saa rahansa kuten nytkin, mutta kunnat joutuvat supistamaan perusterveydenhuoltoa entisestään, ajamaan sitä alas, koska rahaa ei ole. Tästä löytyy kosolti sekä vanhoja että tuoreita esimerkkejä ja siksi hallitus rakentaa sote- ja maakuntauudistusta. Opposition puheet kuntayhtymistä tai muista helpoista malleista ovat melkoista puppua.

Riittääkö aika?

Sote- ja maakuntauudistuksen suurimpana kysymysmerkkinä on aika, ehtiikö esitys ajoissa eduskunnan suureen saliin. Jos siitä päästään äänestämään, eduskunnan enemmistö tukee uudistusta. Hallituspuolueiden ohella uudistus on saamassa tukea oppositiosta tai osa opposition kansanedustajista äänestää tyhjää tai on pois istunnosta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on laatinut sote-mietintöään keväästä saakka. Työ oli keväällä takkuista, mutta syksyllä työ on sujunut sujuvammin. Ilmeisesti oppositiossakin on havahduttu siihen, mitä sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen merkitsisi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa työtään ensi viikolla ja yrittää saada mietintöluonnoksensa valmiiksi, jonka jälkeen se menee perustuslakivaliokunnan syyniin. Nämä valiokunnat ratkaisevat sen, toteutuuko sote-uudistus vai palataanko lähtöruutuun.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.