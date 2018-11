Kolumni: Lemmikkeihin satsataan entistä enemmän rahaa

Suomalaisilla kotitalouk­silla on noin 800 000 koiraa ja 630 000 kissaa. Tilastokeskuksen mukaan yli 35 prosentilla kotitalouksista on jokin lemmikkieläin. Monissa kodeissa on useampi kissa ja koira.

Lemmikkeihin kulutettu rahamäärä onkin viime vuosina kasvanut enemmän kuin muu kulutus. Lemmikkeihin, niiden ruokaan, palveluihin ja muihin tarvikkeisiin kulutetaan Suomessa vuosittain yli miljardi euroa.

Yhden koiran ylläpitoon kuluu helposti yli tuhat euroa vuodessa. Tosiharrastajilta rahaa kuluu vielä paljon enemmän.

Lemmikkien kasvanut määrä kertoo elintason noususta pitkällä aikavälillä, mutta niiden omistaminen ei ole enää pitkään aikaan ollut yhteydessä taloudellisiin suhdanteisiin.

Modernin urbaanin elämän alkuaikoina 1960- ja 1970-­luvuilla koiran omistaminen oli monille vaurauden mittari ja ydinperheen täydennyspalikka samalla tavalla kuin kaksi lasta, omistusasunto ja farmari­auto.

Myöhemmin lemmikkien rooli muuttui. 1990-luvun laman aikaan koiria ja rotukissoja rekisteröitiin huomattavasti enemmän kuin 1980-luvun nousukaudella. Samoin 2010-luvun laman keskellä lemmikkeihin kulutetut rahamäärät vain lisääntyivät.

Tutkijat ovat arvioineet, että yhteiskunnan muutoksissa lemmikit tuovat turvaa ja lohtua omistajilleen. Lisäksi ne edustavat empatiaa ja yhteisöllisyyttä.

2010-luvun ihmisille lemmikit edustavat paljon muutakin. Koirat ja kissat ovat monille inhimillistettyjä perheenjäseniä, joilla on omat Facebook- ja Instagram-tilit. Lemmikit ovat mukana myös perhekuvissa ja joulu- ja onnittelukorttien toivotuksissa.

Modernille kuluttajalle lemmikki voi olla identiteetin jatke tai jopa asuste. Tämä on tuttua kansainvälisten julkkisten kuvista, joissa lemmikki kulkee mukana omistajansa tyylin mukaisesti stailattuna.

Näille lemmikeille mikään ei ole tarpeeksi hyvää. Tuotteita ja palveluja löytyy aina erikoisravinnosta ja -lääkkeistä vaatteisiin, leluihin, päivähoitoon, vakuutuksiin, hierontaan, homeopatiaan, koirauintiin ja jopa psyko­terapiaan.

Lisäksi erityisesti koirat ovat monille harrastus agility-kisoineen ja näyttelyineen. Nykykuluttajalle on tyypillistä intohimoinen paneutuminen johonkin kiinnostuksen kohteeseen. Tähän panostetut rahamäärät saattavat olla suhteettoman suuria muuhun kulutukseen verrattuna.

Lemmikkiin puretaan myös hoivaviettiä. Monet nuoret pariskunnat hankkivat koiran tai kissan harjoituskappaleeksi ennen lapsia. Viime vuosina lemmikkejä onkin ostettu suhteellisesti eniten kahden hengen kotitalouksiin. Viimeaikaisten syntyvyyslukujen perusteella perheellistyminen jää valitettavan usein tälle harjoitusasteelle.

Tämäkin heijastaa kansainvälisiä trendejä. Esimerkiksi Japanissa pikkukoirista tuli nuorille naisille vauvan korvikkeita jo 2000-luvun alussa, mikä vauhditti koirien vaate- ja tarviketuotantoa.

Kyseisen trendin ei ehkä toivoisi leviävän Suomessa enempää. Vaikka lemmikit sympaattisia ovatkin, emme varmaankaan halua rakentaa tulevaisuuttamme inhimillistettyjen koiravauvojen varaan.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston sosiologian professori, joka on erikoistunut kulutuksen ja talouden tutkimukseen.