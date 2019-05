Kolumni: Opiskelijat velkaantuvat kattaakseen elämisen pakolliset kulut

Velkaantuminen on arkipäivää opiskelijoille. Opiskelijoiden on käytävä joko opintojen ohella töissä tai nostettava opintolainaa kattaakseen asumis- ja ruokamenoja. Tämänhetkinen opintorahasta, opintolainasta ja yleisestä asumistuesta koostuva opiskelijan sosiaaliturva pakottaa opiskelijat tämän valinnan äärelle.

Opintorahan ja yleisen asumistuen määrä ei yksinkertaisesti ole riittävä.

Pohja opiskelijan sosiaaliturvalle luotiin 70-luvulla. Hyvin lainapainotteisen alun jälkeen 90-luvulla opintorahan osuus nostettiin merkittävästi opintolainaa suuremmaksi. Muutos oli toivottu. Opintorahan ja -lainan suhde pysyi melko tasaisena vuoteen 2017 saakka, kunnes Sipilän hallituksen leikkuri nappasi 87 euron suuruisen siivun opintorahasta.

Nykyisellään opiskelijan sosiaaliturva ilman lainaa on pienempi kuin toimeentulotuki. Tuki, jonka tarkoitus on turvata ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Nykyisessä mallissa piilee myös huutava vääryys; opiskelijat ovat ainoa väestöryhmä, jolta vaaditaan lainan nostamista ennen oikeutta kuulua toimeentulotuen piiriin.

Opiskelijan sosiaaliturva ansaitsee uudistuksen ja sen perustarkoitus on oltava täysipäiväisen opiskelun edistäminen, sekä mahdollistaminen ilman velkarahaa.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta on puhuttu jo muutamia vuosia ja vastavalitun eduskunnan tehtäväksi siunautunee sen suunnittelu ja toteuttaminen. Lähes kaikilla puolueilla on omat mallinsa uudistuksen tekemiseen, joista osassa on huomioitu opiskelijat, ja osassa taas ei.

Hallitusneuvotteluissa yksi isoista kädenväännön aiheista varmasti onkin se, millä tavalla sosiaaliturvaa lähdetään uudistamaan ja mitä etuuksia tarkasteluun otetaan mukaan. Onhan koko uudistus pohjimmiltaan erityisen laaja arvokysymys.

Arvokysymys on myös se, suljetaanko uudistuksen ulkopuolelle kategorisesti liki 300 000 korkeakouluopiskelijaa.

Ottamalla opiskelijat osaksi sosiaaliturvauudistusta joka mahdollistaa elämisen ilman velkarahaa, edistetään tutkinnon nopeampaa suorittamista ja sen myötä työelämään siirtymistä. Samalla turvataan kaikille aito mahdollisuus korkeakoulutukseen lähtökohdista riippumatta.

Opiskelijan toimeentuloon panostaminen tulee nähdä investointina, sillä sitä se on. Lyhytkatseisen talouspolitiikan aika on ohi ja nyt on panostettava asioihin, jotka kantavat hedelmää vielä kymmenien vuosien päästä.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen