Kolumni: Paikasta huumehoitoon voi joutua taistelemaan

Keskisuomalaisen perjantaisessa kolumnissa nostetaan esiin päihdehoitoon pääsyn vaikeudet.

Pääkirjoitustoimittaja Anita Kärki nostaa kirjoituksessa esiin tuttavansa, jolla on ollut vaikeuksia saada päihdehoitoa moniongelmaiselle aikuiselle tyttärelleen. Tyttärellä on oma lapsi, eikä hän kykene omin voimin pääsemään irti päihdekierteestä. Ammattilaisten avun saaminen on ollut kuitenkin taistelun takana.

Loppuvuodesta tytär pääsi kovan väännön jälkeen kuukaudeksi hoitoon. Ennen tätä tytär oli joutunut psykoosiin ja osoittanut itsetuhoisuutta.

Uutta maksusitoumusta Jyväskylän ulkopuolella olevaan hoitokotiin tyttärelle ei ole myönnetty.

– Miksi hoitoa ei saa, vaikka päihdekuntoutujaksi itsensä jo mieltävä sitä toivoo? Eikö kuntoutus tulisi kaupungille halvemmaksi kuin nuoren aikuisen pysyvä syrjäytyminen? kolumnissa kysytään.

Tällä hetkellä tyttären hoito yksityisessä hoitokodissa on rahoitettu sukulaisilta kerätyllä kolehdilla.

– Tuttavani ei ole ärtynyt kolehdin keräämisestä; häntä korventaa eniten se, että tyttären tilanteesta kukaan ei tunnu kantavan kokonaisvastuuta. Perhe kokee, että kauniit puheet perusterveydenhoidon, erityissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyöstä eivät käytännössä toimi, kirjoituksessa sanotaan.

– Tuttavani toteaakin: ”Jokaisella meillä on unelma, minun tyttärelläni se on uusi elämä pikkulapsensa kanssa".

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.