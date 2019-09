Kolumni: Tunnen olevani ikävä ihminen, kun joudun tivaamaan, onko ruoka varmasti gluteenitonta

Keliakia hiipi elämääni vaivihkaa, reilu viisi vuotta sitten. Aloin laihtua, mikä oli aluksi ihan positiivinenkin asia. Kun laihtuminen vain jatkui, aloin ajatella jonkin olevan pielessä.

Olin sairastanut diabetesta jo yli 30 vuotta ja koska diabetes lisää riskiä sairastua keliakiaan, diabeteslääkäri määräsi mitattavaksi myös keliakian vasta-aine-arvot. Verinäyte ylitti viitearvon parikymmenkertaisesti ja syy laihtumiseen selvisi.

Diagnoosi varmistettiin vielä tähystyksellä, jossa otetuista koepaloista kävi ilmi, että ohutsuolen nukka oli tyystin hävinnyt.

Suolinukka! Mikä mikroskooppisen pieni osanen ihmiskehoa se edes onkaan?

No ei varsin pieni, koska ihmisen ohutsuoli on kokonaan suolinukan peittämä ja pinta-alaltaan suolinukkineen noin jalkapallokentän kokoinen. Keliaakikolla on siis sairastut­tuaan jalkapallokentän kokoinen ongelma mahassaan.

Keliakia on eriskummallinen ja elinikäinen sairaus, jonka ainoa hoitokeino on ehdoton gluteeniton ruokavalio. Sairastuneella hippunenkin gluteenia saa elimistön hyökkäämään itseään vastaan ja tuhoamaan suolinukkaa. Jälki lienee samanlaista, kuin metsä avohakkuun jäljiltä.

Vaatimattoman kuuloisesta nimestään huolimatta suolinukalla on tärkeä tehtävä elimistössä – sen kautta imeytyvät ravintoaineet, hivenaineet ja vitamiinit. Kun suolinukkaa ei ole enää jäljellä hoitamassa tehtäväänsä, seurauksena on muun muassa laihtuminen, hemo­globiinin lasku, osteoporoosi ja monet muut keliakiaan liittyvät oireet ja seuraukset.

Täysin hävinnyt suolinukka kasvaa kyllä takaisin oikeanlaisen ruokavalion myötä, mutta se vaurioituu gluteenista aina uudelleen.

Oma suolinukkani on kilttiä ja rauhallista laatua. Minulla ei ollut ennen sairauden toteamista keliakialle tyypillisiä vatsaoireita ollenkaan, eikä niitä ole diagnoosin jälkeenkään tullut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö altistusta olisi tapahtunut ja vaurioita suolen seinämiin syntynyt.

On kurjaa kuulla kohtalotovereiden oireista vahingossa tapahtuneiden altistumisten jälkeen. Useimmilla keliaakikoilla ripuli, oksentelu ja vatsakouristukset kestävät tunteja, jopa päiviä. Ja kun altistuminen yleensä tapahtuu muualla kuin kotona, on vielä kurjempaa.



Vaikka diabeetikkona olin jo tottunut tarkkailemaan syömisiäni, keliakian vaatima tarkkuus on kuitenkin aivan eri sfääreissä.

Sairauden alkuvaiheessa kauppareissulla kului aikaa, kun jokaisesta teollisesta valmisteesta piti tavata valmistusaineluettelo. Vehnää on tungettu halpana täyteaineena elintarvikkeisiin, joissa sitä ei edes ymmärrä ajatella olevan.

Ei riitä, että itse tuote on gluteeniton. Se ei saa olla kosketuksissa gluteenia sisältävän tuotteen kanssa. Gluteenitonta tuotetta ei saa ottaa samoilla ottimilla, joilla on käsitelty gluteenia sisältäviä tuotteita. Samoja levitteitä ei voi käyttää leivänmurusten takia, samasta syystä ei myöskään samaa paahdinta.

Terveestä ihmisestä tämä saattaa tuntua hätävarjelun liioittelulta, mutta sitä se ei ole. Kotona nämä asiat hoituvat itsestäänselvästi, mutta ongelmat alkavat heti, kun ruokailee muualla kuin kotona.

Yli 70 000 suomalaista sairastaa tietämättään keliakiaa

Onneksi keliaakikoilla on vahva yhteishenki ja vertaistukea löytyy.

Tämä konkretisoituu esimerkiksi Facebookin Gluteeniton matkailu- ja Keliakia-ryhmissä, joissa jaetaan vinkkejä leivontaohjeista ja turvallisista ruoka- ja kahvipaikoista Suomessa ja ulkomailla. Myös find me gluten free -sovellukseen voi antaa ja hakea vinkkejä gluteenittomista ruokapaikoista ympäri maailmaa.

Keliakialiiton palvelut ja neuvot ovat korvaamattomia, heidän nettisivuiltaan löytyy valtava määrä tietoa. Matkailijoille loistava apu on muun muassa kielikäännökset, jossa keliakian vaatimat ruokarajoitteet on selitetty kohdemaan kielellä.

Mikä sairaudessa potuttaa eniten?

Esimerkiksi se, että tunnen olevani ikävä ihminen, kun joudun kysymään, tivaamaan ja vielä kyseenalaistamaan tarjotun ruuan gluteenittomuuden.

Usein tunnen myös olevani suuri ympäristöterroristi, kun kaikki syömäni leivät ja leivonnaiset tarjotaan kontaminaation estämiseksi muoviin käärittynä.