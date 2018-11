Kolumni: Vihreillä aikamoinen tenkkapoo

Kuka olisi aavistanut vielä muutama kuukausi sitten, että nuoriin ja naisiin vetoavien vihreiden puhuva pää on yli kuusikymppinen mies.Vihreiden nuorille iski rimakauhu. Liikkuvaan ja kriisin partaalla keikkuvaan junaan hyppääminen olisi ollut riski, joka olisi mahdollisesti vaikeuttanut heidän poliittista tulevaisuuttaan.

Vihreiden puoluevaltuusto tekee tänään suljettujen ovien takana kansanedustaja Pekka Haavistosta pätkä­puheenjohtajan. Ensimmäisenä puheenjohtajakilpailuun ilmoittautunut kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on edelleen Japanissa, mikä kertoo siitä, ettei hänellä ollut tarkoituskaan olla tosissaan kisassa mukana. Julkisuudessa häntä on tukenut ainoastaan kansanedustaja Satu Hassi, joka on ihmetellyt, miksi vain mies on uskottava puheenjohtaja.

Lyhyt kertaus menneeseen: pu­heen­joh­ta­ja Tou­ko Aal­to jäi sai­raus­lo­mal­le ter­veys­syis­tä ja erosi joh­det­tu­aan puo­lu­et­taan vain 1,5 vuot­ta.

Jouk­ko mah­dol­li­sia kor­vaa­jia, varapuheenjohtaja Ma­ria Ohi­sa­lo, ex-pu­heen­joh­ta­ja Vil­le Nii­nis­tö ja kansanedustaja Emma Kari kiel­täy­tyivät kunniasta. Samalla Niinistö ilmoitti jättävänsä eduskunnan niin kuin kansanedustajat Jani Toivola ja Antero Vartia ovat jo ilmoittaneet.

Vihreät ovat päättäneet valita pätkäjohtajaksi rauhallisen konkaripoliitikon, joka on valmiiksi tunnettu ja jolla on edellytykset pärjätä kevään vaaliväittelyissä. Paineet ovat kovat, sillä vuosia kolhuja väistellyt puolue on nyt pahassa kriisissä.

– Oli aikamoinen tenkkapoo sen jälkeen kun Maria ilmoitti, ettei hae, Haavisto kuvasi tilannetta ja ehdokkuuttaan perjantain tiedotustilaisuudessa.

Haavisto myönsi, että syksy on ollut vihreille vapaata pudotusta. Hänen tehtävänään on kannatuksen nostaminen ja työrauhan palauttaminen.

Haavisto on ollut valtakunnallisten kampanjoiden tekijä, mutta hänellä ei ole enää sitä samaa imua kuin vuoden 2011 presidentinvaaleissa.

Haaviston kiinnostuksen kohteet ovat olleet maailmalla, mutta nyt hän joutuu paneutumaan kotimaan arkisiin asioihin. Lähikuukaudet näyttävät, miten rauhallisen oloinen Haavisto pärjää kiivaaksi yltyneissä vaalitenteissä.

Haaviston valinnan myötä puolueen julkisuuskuva muuttuu täysin homoklubilla miesten takapuolia läimäytelleeseen Aaltoon verrattuna. Haavistolla on Aaltoa paremmat mahdollisuudet houkutella liikkuvia äänestäjiä. Hänellä on myös mahdollisuus nousta vaalien jälkeen ministeriksi, mikä selittää suostumista vai­ke­aan pät­kä­pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vään.

Vihreiden ahdinko sataa ennen kaikkea vasemmistoliiton ja SDP:n laariin. Vihreiden alamäki tasoittaa puheenjohtaja Antti Rinteen (sd.) pääministeritietä. Rinne yrittää ottaa tilanteesta kaiken irti. Hän kiertää ympäri maata rajoittamassa hakkuita ja lihansyöntiä.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.