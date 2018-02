Komissio: Serbia ja Montenegro EU:n jäseniksi parhaassa tapauksessa vuonna 2025

Serbia ja Montenegro ovat todennäköisesti ensimmäisenä vuorossa, jos EU jatkaa laajentumistaan Länsi-Balkanilla. Parhaassa tapauksessa maat voisivat liittyä unioniin vuonna 2025.

EU-komissio julkaisi tiistaina odotetun strategiansa Länsi-Balkanin lähentymisestä. Linjapaperi antaa maille toivoa jäsenyydestä, mutta korostaa, ettei yksikään maista pääse jäseneksi ennen kahdenvälisten kiistojen selvittämistä. Serbian sekä siitä irtautuneen Kosovon pitääkin ensin saada normalisoitua suhteensa.

Vaatimuksen taustalla on se, ettei Balkanin herkkiä poliittisia kiistoja haluta päästää EU:n sisälle. EU:lla on jo nyt käsissään Slovenian ja Kroatian uudelleen roihahtanut rajariita, johon on toivottu unionin välitysapua.

Euroopan unioni on varovasti raottamassa oveaan Balkanin maille, koska vuoropuhelun ja yhteisen arvopohjan toivotaan lisäävän koko alueen vakautta.

Muiden valtojen, esimerkiksi Venäjän, Kiinan ja Turkin, vaikutuksesta alueella on puhuttu paljon.

Laajentumiskomissaari Johannes Hahn toivoi tiistaina, että EU:lta löytyisi myös riittävästi itsevarmuutta. Ulkovaltojen sijoituksista huolimatta eurooppalaiset yritykset ovat alueen suurin investoija ja EU on alueen laajin kauppakumppani.

Kosovon tilanne epävarmin

EU:n ovi on ollut viime vuodet kiinni uusilta jäseniltä. Nykyisen komission aloittaessa vuonna 2014 puheenjohtaja Jean-Claude Juncker linjasi, ettei mikään maa ole täyttämässä jäsenyyden ehtoja hänen kaudellaan eli vuosina 2014–2019.

Linjausta on perusteltu sillä, että EU-maissa on väsymystä unionin laajentumiselle.

Laajentumiskomissaari Hahn sanoo tunnistavansa väsymyksen, mutta toivoo jäsenmaiden viestivän, miksi laajentumista tarvitaan. EU katsoo, että Länsi-Balkanin vakaa kehitys tietää hyvää koko alueelle.

EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin mukaan Länsi-Balkanin maat ovat tehneet selkeän valinnan tuoda maansa lähemmäs unionia, kukin omalla tahdillaan.

– Tänään kerromme heille, että me olemme tehneet saman valinnan, Mogherini sanoi.

Kaikilla alueen mailla on tuoreen strategian mukaan mahdollisuus edetä kohti EU:ta.

Albania ja Makedonia ovat edenneet sen mukaan merkittävästi. Komissio saattaa pian suosittaa, että niiden kanssa aloitettaisiin jäsenyysneuvottelut.

Bosnia ja Hertsegovinan jäsenyyshakemukseen komissio valmistelee vastausta. Jos maa sitoutuu tarpeeksi, se voidaan komission mukaan hyväksyä hakijamaaksi.

Kosovon tilanne on kaikkein hankalin, koska viisi EU-maata ei ole tunnustanut sitä. Komission sanamuodot ovatkin ympäripyöreitä ja lupailevat etenemistä eurooppalaisella polulla, kun olosuhteet sallivat.

Alueen maista Kroatia on ollut jäsen jo vuodesta 2013.